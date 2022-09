Dalle calze elastiche all’intimo contenitivo, RelaxsanShop è la tua scelta di benessere

Tra gli indumenti che non dovrebbero essere scelti superficialmente ma con estrema attenzione e cura ci sono le calze. Sono dei prodotti estremamente importanti anche, e soprattutto, per il proprio benessere. Non si parla di semplici calzature con una fantasia particolare, ma di prodotti che si possono utilizzare anche a scopo medicale, oltre a quello estetico.

Per selezionare un prodotto di qualità che coniuga al meglio incanto e benessere, bisogna affidarsi all’e-commerce RelaxsanShop, leader nel settore e punto di riferimento per tanti italiani grazie alla bellezza, alla praticità e alla qualità dei prodotti che propone.

L’ampio catalogo si snoda fondamentalmente in 3 macrocategorie: calze elastiche a compressione graduata, intimo termico e intimo contenitivo e modellante. L’attenzione del brand è stata rivolta non solo alla qualità, ovvero del Made in Italy, da sempre sinonimo di lunga durata e ottima manifattura, ma anche alla realizzazione di prodotti sia per le donne sia per gli uomini.

Per tutti gli scettici che hanno sempre pensato che, prendendo come esempio la prima categoria, le calze elastiche a compressione graduata siano antiestetiche, in realtà non è così. L’e-commerce ha cercato al meglio di realizzare prodotti che riuscissero a soddisfare ogni tipo di esigenza. Vediamo insieme nello specifico le tre categorie.

Calze elastiche a compressione graduata: cosa sono?

Le calze a compressione graduata o, più comunemente conosciute, calze elastiche sono quel tipo di calzatura impiegata come rimedio in tutti quei casi in cui il ritorno di sangue venoso al cuore sia ridotto, questo avviene ad esempio in presenza delle vene varicose. Non solo, possono anche essere utilizzate, sotto previo consulto del proprio specialista, per prevenire la formazione di trombi. Questo caso nello specifico potrebbe verificarsi in presenza di un paziente che ha appena subito un intervento, ad esempio.

È bene specificare che le calze a compressione graduata non guariscono i disturbi appena elencati, ma ne rallentano il peggioramento. Per dare sollievo ai propri arti inferiori è bene che le calze siano di ottima qualità, pensate e realizzate con materiali ad hoc e che svolgano una funzione precisa. Infatti, all’interno dell’e-commerce c’è un ampio ventaglio di scelta che abbraccia proprio la categoria delle calze antitrombo, presenti in diversi modelli, ognuno di loro è mirato a svolgere una determinata funzione.

Ci sono i gambaletti, quindi il modello “corto” che si estende dal piede fino alla zona subito sotto il ginocchio, a punta aperta; c’è quello monocollant, quindi dal piede alla coscia, con una cintura che ferma la calzatura ad altezza vita, è una calza “singola”, quindi si potrà acquistare solo per la gamba destra o solo per la sinistra. Tutti i modelli sono sia per uomo sia per donna.

Intimo termico

L’intimo termico è quel tipo di intimo che funge da alleato quando arrivano le fredde temperature invernali oppure quando ci si trova ad affrontare un clima rigido in generale. La biancheria termica può essere indossata durante il giorno sotto gli abituali vestiti.

Il brand tutto italiano si è posizionato sul podio anche per la vendita di questi prodotti grazie all’attenzione e alla cura nella loro realizzazione. Infatti, l’intimo termico può essere definito davvero di qualità se è in grado realmente di isolare dal freddo ma, contemporaneamente, anche di consentire alla pelle di traspirare e di eliminare sudore e umidità affinché l’epidermide resti asciutta.

I capi dell’e-commerce, infatti, sono stati realizzati con lo scopo di generare un’azione termica riscaldante e protettiva per tutto il corpo. I materiali utilizzati sono filati di altissima qualità e sono stati cuciti, controllati e confezionati a mano in Italia. Tutto questo per garantire sempre qualità.

Se si soffre di alcune patologie o, semplicemente, si necessita di calore e protezione in climi freddi, per proteggere spalle, schiena e zona lombare, è bene scegliere il prodotto della linea proposta. All’interno di quest’ultima sono presenti prodotti unisex.

Intimo contenitivo e modellante

L’intimo contenitivo e modellante è l’ultima delle 3 macrocategorie dell’e-commerce che, in realtà, propone anche altri prodotti. L’intimo in questione è rivolto a entrambi i sessi ed è un prodotto pronto per soddisfare ogni tipo di esigenza; è stato pensato e realizzato per far apparire la forma del proprio corpo più tonica, donando una silhouette slanciata e definita.

L’intimo può essere indossato sotto i propri vestiti senza riscontrare una vestibilità sgradevole anzi, con i boxer contenitivi, gli uomini potranno fin da subito trarne giovamento e le donne, con slip e perizomi per la parte bassa e con canottiere e magliette per la parte alta, potranno immediatamente apparire in forma smagliante e riuscire al meglio a valorizzare le proprie curve e a risultare più armoniche.