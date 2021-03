Creatinina alta, gli alimenti da evitare e quelli da preferire

La creatinina alta può essere l’evidenza di un malfunzionamento renale, tuttavia può essere indotta da un’alimentazione ricca di proteine.

può essere l’evidenza di un malfunzionamento renale, tuttavia può essere indotta da un’alimentazione ricca di proteine. I sintomi di creatinina alta possono essere gonfiore, affaticamento, difficoltà a concentrarsi, etc.

di creatinina alta possono essere gonfiore, affaticamento, difficoltà a concentrarsi, etc. Bisogna agire sulla causa scatenante e modificare lo stile di vita alimentare introducendo alcuni alimenti, evitandone altri.

Per funzionare e svilupparsi, i nostri muscoli hanno bisogno di creatinina e questa viene assunta tramite l’alimentazione, tuttavia, quando è alta, bisogna ridurne l’introito nel corpo.





Creatinina alta: cosa vuol dire?

Il nostro organismo è simile ad una macchina, per funzionare bene ha bisogno di energia. E tramite l’alimentazione introduciamo nel corpo tutti i nutrienti essenziali a farlo funzionare.

Tuttavia, può succedere di eccedere con alcuni tipi di alimenti come quelli che contengono creatinina, aumentandone il valore nel corpo.

Ma questa non è l’unica causa, potrebbero esserci delle patologie che comportano questa alterazione:

Acromegalia

Affaticamento

Calcoli renali

Dermatomiosite

Eccessi sportivi

Gonfiore a piedi, caviglie ed intorno agli occhi

Gotta

Infezioni a carico dei reni (pielonefriti)

Ingrossamento o danno dei vasi renali (glomerulonefriti)

Insufficienza renale acuta o cronica

Ipertensione arteriosa

Ipertiroidismo

Ipertrofia muscolare

Miastenia gravis

Minzione continuativa

Patologie prostatiche o altre cause di ostruzione del tratto urinario

Pelle secca

Ridotto apporto di sangue ai reni dovuto a scompenso cardiaco, aterosclerosi o complicanze del diabete

Stanchezza

Traumi o lesioni del muscolo

Ustioni.

In questi casi riportati è necessario trattare la patologia di base prima di ogni cosa, successivamente modificare lo stile di vita alimentare.

Prima di procedere, vogliamo farti comprendere cosa succede al tuo corpo con i livelli di creatinina alta: i muscoli, per svilupparsi e funzionare, hanno bisogno di questo aminoacido, difatti – quando i muscoli sono in funzione – la creatinina viene riversata nel sangue e filtrata dai reni che poi la espelleranno attraverso l’urina.

In caso di creatinina alta, questa si accumula diventando tossica (in particolar modo in caso di insufficienza renale): i reni non riescono più a farla passare nelle urine, di conseguenza non viene espulsa, comportando sintomi quali:

Difficoltà a concentrarsi

Affaticamento

Gonfiore (ai piedi, alle caviglie, attorno agli occhi)

Inappetenza

Prurito e pelle secca

Crampi ai muscoli

Minzione frequente o dolorosa

Fiato corto

Confusione mentale

Dolore al fianco a livello dei reni

Proseguiamo con delle raccomandazioni generali che non vanno a sostituire il parere medico o specialistico, ogni dieta alimentare deve essere adattata allo stato di nutrizione e al fabbisogno energetico soggettivo.

Dieta ipoproteica: alimenti vietati e quelli concessi

La dieta può avere un ruolo fondamentale nell’aumentare i valori di creatina e questo avviene quando si esagera con il consumo di proteine soprattutto quelle animali.

Per supportare la funzionalità renale bisogna prediligere:

Cibi integrali

Frutta secca

Semi

Frutta e verdura (per il loro contenuto di fibre, regolando l’assorbimento di proteine)

2 lt al giorno di acqua

Evitare o ridurre il consumo di: