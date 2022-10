Covid-19, giusto il cambio di marcia? Che ne pensa Pregliasco?

Fabrizio Pregliasco, virologo, intervistato da QN, ha commentato la scelta del Governo Meloni di imporre un netto cambio di passo sulla gestione del Covid-19 in Italia.

Secondo il direttore sanitario d’azienda dell’Irccs Ospedale Galeazzi – Sant’Ambrogio di Milano, “stiamo vivendo un momento di normalizzazione rispetto al virus”.

Il professore associato di Igiene generale e applicata presso la sezione di Virologia del Dipartimento di Scienze biomediche per la salute dell’Università degli Studi di Milano, ha spiegato: “Siamo ancora di fronte alla gestione di una situazione che potrebbe avere evoluzioni non piacevoli e credo che questo sia il giusto approccio rispetto a una transizione verso la normalità che dobbiamo via via perseguire, ovviamente non abbassando la guardia e procedendo a una vaccinazione raccomandata per i soggetti fragili e a rischio”.

Oggi “siamo davanti a una malattia che non è quella di prima, salvo nuove impennate di varianti strane, ma ora molto è da affidare alla responsabilità dei singoli”.

I vaccini “hanno fatto in modo, arrivando all’81% della popolazione, che la situazione restasse sotto controllo, ma non penso si possa obbligare la popolazione a vaccinarsi ogni 4/6 mesi è il caso che si faccia un vaccino annuale come per l’influenza”, ha concluso Pregliasco.

