Covid, Von der Leyen “Italia aveva ragione a chiedere l’intervento Ue”

BRUXELLES (BELGIO) (ITALPRESS) – “Ricordo bene l’inizio della pandemia e l’appello dell’Italia all’Europa. Gli italiani chiesero la solidarietà e il coordinamento dell’Europa, e avevano ragione. L’Europa doveva intervenire ed è quello che abbiamo fatto”. Così la presidente della Commissione Ue, Ursula Von der Leyen, nel discorso sullo Stato dell’Unione.

“L’Europa è l’unica regione a esportare vaccini su larga scala ed è anche pronta a discutere ogni proposta per affrontare la crisi in modo pragmatico. E’ il motivo per cui siamo pronti a discutere le modalità della proposta americana per la revoca della proprietà intellettuale sui vaccini”, ha aggiunto.

“La storia d’Europa è una storia di rinascimento. Dopo ogni crisi è venuta una storia di rinascimenti. Questa è la nostra responsabilità. E’ nostra responsabilità arrivare alla fine di questa pandemia e dare un nuovo futuro all’Europa”, ha sottolineato Von der Leyen.

