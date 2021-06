ROMA (ITALPRESS) – “La pandemia ha dimostrato come le politiche per la salute siano sempre più una grande questione internazionale. La campagna di vaccinazione è la sfida più importante di questi mesi. I Paesi del G7 sono impegnati a fare ogni sforzo per sostenere i Paesi più fragili. Nessuno può pensare di salvarsi da solo. Dalla crisi si esce solo insieme”. Lo scrive su Facebook il ministro della Salute, Roberto Speranza, dopo il G7 Salute che si è svolto a Oxford.

(ITALPRESS).