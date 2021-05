Covid-19, trovati dei rimedi naturali per evitare il contagio?

La pandemia ha determinato in Italia 4,12 mln di contagi e 123.000 mila decessi. Come proteggersi dal contagio?

tramite alcune raccomandazioni della SIN e SINU in Italia. Tuttavia, nonostante ci si possa trovare ‘preparati’ al virus, non si può escludere il contagio.

Dal primo istante in cui è emerso il paziente 0 italiano è iniziata una cascata di contagi che hanno sconvolto l’intera nazione.

Ad oggi si registrano 4,12 mln di contagi e 123.000 mila decessi. Numeri che impressionano, numeri che fanno mancare il respiro e alzare la guardia pur di evitare il contagio. Oggi la domanda che ci siamo posti è proprio questa: ci sono dei modi naturali per evitare l’infezione da SARS-CoV-2? Scopriamolo insieme.

Covid-19 e contagio: il sistema immunitario come difesa

Dall’inizio della pandemia c’è stato un aumento nella vendita di vitamine, minerali, probiotici. L’accesso all’acquisto è libero e in molti hanno pensato che questi potessero essere la soluzione per bypassare il virus. Non è esattamente questa la verità, mancano degli studi clinici randomizzati a sostegno della tesi.

Tuttavia, aumentare le difese proprie difese immunitarie può farci trovare ‘più forti’ e ‘preparati’ ad un possibile contagio.

Come sostenere il nostro sistema immunitario?

Bisogna iniziare dalla dieta, gli alimenti sani e freschi sono gli eletti in questa scala di consigli:

I legumi contengono proteine e fibre e vanno assunti 3-4 volte a settimana.

I cereali integrali (orzo, avena, segale, farro, mais, riso integrale, etc.), forniscono nutrienti essenziali oltre alla fibra: vitamine del gruppo B e acido folico. Acidi grassi omega 3. Minerali come il magnesio, lo zinco, il fosforo e il ferro.

Nel momento della cottura limita l’aggiunta di grassi, previlegia la cottura a vapore o alla piastra.

Scegli i cibi freschi (come frutta e verdura), pesce, carne magra, latticini, acqua ed escludi bevande zuccherate.

Optare per una dieta sana limita i fattori di rischio per le complicanze da Covid-19 come ipertensione, diabete, atrofia muscolare, obesità.

come ipertensione, diabete, atrofia muscolare, obesità. Allatta al seno, aiuterai il tuo bambino nel rinforzare il suo sistema immunitario proteggendolo da virus e batteri.

Queste conclusioni che vi abbiamo esposto provengono dalle raccomandazione di vari enti, per l’Italia SIN e SINU.