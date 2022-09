Covid-19, Pregliasco: “Dati in crescita, il rialzo continuerà”

Fabrizio Pregliasco, virologo dell’università Statale di Milano, contattato da Adnkronos, ha affermato che “i dati del Covid-19 in crescita annunciano il ritorno, più che previsto, del virus, o meglio di un rialzo della circolazione virale visto che Sars-Cov-2 non è mai andato via. Presumibilmente vederemo ancora crescere i numeri, speriamo si tratti di un’onda, come è facile che sia, e non di un’ondata, comunque meno probabile in questa fase”.

L’esperto ha aggiunto: “Purtroppo stiamo andando nella direzione che era attesa con una presumibile costante risalita nelle prossime settimane, legata a una ‘normalità’ dell’epidemia, che per altro abbiamo favorito con la riapertura delle attività, scuola compresa. Costatiamo il ritorno dei contagi, con molte reinfezioni e casi tra i vaccinati, condizioni che fortunatamente evitano i rischi di malattia grave ma che non risparmiano sintomi come febbre e stanchezza, anche nei giovani. Credo che l’aumento registrato questa settimana dei casi sia solo l’inizio di quello che sarà, con l’abassarsi delle temperature e con l’aumento degli sbalzi temici”.

Per il virologo, infine, è importare “fare una dose di richiamo, a 4 /6 mesi dalla guarigione o dall’ultima vaccinazione per mettersi al riparo dagli effetti più pesanti del virus, soprattutto per gli anziani. L’onda di risalita non la fermiamo con la vaccinazione, perché non impedisce il contagio, ma ci si può proteggere dai rischi più gravi. Misure come lavaggio delle mani, mascherina e distanza, invece, restano sempre utili a ridurre i contagi”.

