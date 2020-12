Covid-19, muore dopo vaccino in Svizzera, cosa si sa

Una persona è morta a Lucerna, in Svizzera, pochi giorni dopo essere stata vaccinata contro il Covid-19.

Non ci sono prove che il decesso sia collegato alla vaccinazione. Il caso è stato segnalato a Swissmedic, l’Istituto svizzero per gli agenti terapeutici che ha autorizzato l’uso del vaccino Pfizer/BioNTech, hanno affermato le autorità cantonali all’agenzia di stampa Svizzera KeystoneAts, confermando le informazioni pubblicate sul sito zeitpunkt.ch.

Secondo il sito, la persona deceduta, di cui non è stata resa nota l’età, era stata vaccinata il 24 dicembre in una struttura per persone affette da demenza. È morta cinque giorni dopo.

Il sito sottolinea che il medico della struttura non è stato contattato dal team di vaccinazione che avrebbe potuto riferire che il paziente aveva reagito negativamente al vaccino antinfluenzale e che nel suo caso bisognava rinunciare alla vaccinazione.

Secondo Swissmedic, le informazioni disponibili al momento della convalida del vaccino anti-covid indicavano che gli effetti collaterali più comunemente documentati erano paragonabili a quelli del vaccino antinfluenzale, precisa l’agenzia di stampa.

Secondo il giornale Luzerner Zeitung, l’organizzazione ha avviato la procedura di farmacovigilanza. Lucerna è stato il primo cantone svizzero ad aver avviato la vaccinazione anti-covid, il 23 dicembre scorso, quattro giorni dopo che Swissmedic aveva omologato il vaccino di Pfizer-BioNTech.

Una signora di 90 anni di una casa di cura di Lucerna è stata la prima persona in Svizzera a farsi vaccinare. Nelle ultime 24 ore, nella Confederazione elvetica sono stati registrati 5.424 nuovi casi di coronavirus e 96 decessi, secondo le cifre dell’Ufficio federale di sanità pubblica. I casi per 100.000 abitanti negli ultimi 14 giorni sono 587,98. FONTE: ANSA.