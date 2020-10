Covid-19 in Italia, Ricciardi: “Invertire la rotta entro 2 – 3 settimane”

Walter Ricciardi, consulente del ministro alla Salute Roberto Speranza, in un’intervista rilasciata a Repubblica, ha affermato: «Non è troppo tardi per invertire la tendenza, per far scendere di nuovo la curva. Però bisogna agire subito».

«Nel momento in cui perdi il controllo della situazione epidemiologica hai subito aumenti molto marcati – ha aggiunto l’esperto – Adesso non siamo ancora a quel punto, nel senso che la crescita non è ancora di tipo esponenziale, però ci troviamo davvero davanti ad un bivio».

Di conseguenza, «bisogna implementare i comportamenti saggi che abbiamo imparato a tenere in tutti questi mesi di pandemia. E infatti fanno bene le Regioni ad firmare ordinanze che prevedono l’uso delle mascherine. È necessario fare grande attenzione al distanziamento e in prospettiva, anche non troppo lontana, bisogna che ci sia una partecipazione massima alla campagna per la vaccinazione contro l’influenza. Inoltre, adesso è davvero necessario che un numero maggiore di cittadini scarichi sul proprio cellulare la app Immuni. Se siamo bravi sono convinto che riusciremo a invertire la curva dei contagi che adesso vediamo in salita praticamente in tutte le regioni italiane».

Quanto tempo c’è ancora per farlo? «Non tantissimo, diciamo al massimo due o tre settimane».

