Covid-19 in Italia, Brusaferro (ISS): “Crescita dei casi costante ma lenta”

Silvio Brusaferro, presidente dell'Istituto Superiore di Sanità (ISS), ha parlato dell'incremento dei contagi in Italia.

Silvio Brusaferro, presidente dell’Istituto Superiore di Sanità (ISS), a proposito dell’incremento dei contagi in Italia, intervenuto a Rai Radio1, ha affermato: «Gran parte di questi contagi avviene a livello intrafamiliare e c’è un tema di grande attenzione anche alle attività di integrazione di tipo informale quindi anche laddove ci siano gruppi di persone, di amici. Per vedere un effetto nella scuola è ancora presto. Bisogna aspettare ancora qualche settimana. Devo dire che la scuola sta rapidamente identificando le persone con sintomi e questo e’ ovviamente un buon segnale per la capacità di tracciare i casi».

Brusaferro ha aggiunto: cè una «crescita costante ma piuttosto lenta. Questo ci differenzia dai paesi vicini dell’Europa. Potremo immaginare di poter crescere ancora però è importante come ci comportiamo e le misure che sistematicamente adottiamo».

Poi, a proposito di possibili lockdown a livello locale, il presidente ISS ha spiegato: «In alcune realtà regionali sono stati adottati: servivano a contenere questi focolai in ambito ristretto».

E a livello generale: «Oggi siamo in una situazione di controllo della crescita della necessità di essere maggiormente rigorosi: nel lavaggio le mani, nell’uso della mascherina e tutti gli ambienti dove non riusciamo a mantenere le distanze, anche all’aperto. Questo sarà in grado di cambiare anche significativamente l’andamento della curva».

LEGGI ANCHE: Coronavirus, 500mila squali minacciati dal vaccino.