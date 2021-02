Covid-19 in Italia, 13.659 nuovi contagiati e 442 morti (I DATI)

Nelle ultime 24 ore, in Italia, ci sono stati 13.659 nuovi contagiati (ieri sono stati 13.189) di coronavirus. I tamponi effettuati sono stati 270.142 per un totale di 33.603.023 dall’inizio della pandemia. L’indice di positività è salito lievemente al 5%. I decessi calano a 442 rispetto ai 477 di ieri, portando così il totale a 90.241 vittime.

È quanto emerge dal quotidiano bollettino sul coronavirus emesso dalla Protezione Civile e dal Ministero della Salute.

Le terapie intensive occupate per coronavirus in Italia sono passate in ventiquattro ore da 2.145 a 2.151, con un incremento quindi di 6 unità. Cala, invece, il numero dei ricoverati con sintomi, che sono 19.743, 328 in meno di ieri.

Sono, poi, 430.277 i pazienti attualmente positivi al Coronavirus nel nostro Paese. Infine, il totale dei casi, dall’inizio della pandemia, è di 2.597.446 casi.