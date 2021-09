Covid-19, i medici studiano il cervello di un paziente ‘miracolato’

Un caso insolito di un giovane che riesce a sopravvivere nonostante l'ictus causato dal Covid-19. I medici non si spiegano come sia stato possibile. Ecco...

I medici hanno studiato il cervello di un padre di due figli che è diventato il paziente più giovane al mondo ad avere un ictus a causa del coronavirus.

Il giovane miracolato, un caso curioso

Omar Taylor, 31 anni, ha trascorso sei settimane al Colchester General Hospital con coronavirus, polmonite, sepsi, insufficienza respiratoria e ictus.

La sua guarigione ha stupito i medici e la sua famiglia, che l’hanno descritta come un miracolo quando è uscito dall’ospedale.

Il signor Taylor ha affermato di sperare che il suo caso possa giovare al futuro trattamento dei pazienti.

I medici hanno detto che li ha aiutati a capire come il virus può attaccare il cervello, inducendo una “tempesta di citochine”.

Ha detto che sperava di aumentare la consapevolezza sul potenziale rischio che i pazienti Covid-19 abbiano un ictus.

“Omar è il paziente più giovane che abbiamo trovato nella letteratura medica ad aver avuto un ictus causato dal virus“, ha detto.

“Il suo caso è molto intrigante e lo ricorderò per il resto della mia vita. Stiamo imparando di più sul virus ogni giorno e ora sappiamo che può causare una risposta infiammatoria che può portare a un ictus, anche per pazienti molto giovani, come Omar”

“L’imaging cerebrale di Taylor ha mostrato caratteristiche insolite in un paziente così giovane che non aveva precedenti fattori di rischio di ictus”, ha aggiunto, “con “microemorragie multiple” che suggeriscono una “tempesta di citochine” indotta da Covid-19″.

“Ha avuto l’ictus più grave che si possa avere e il suo cervello è stato attaccato da entrambi i lati”, ha detto il dottor Ngeh. “La stragrande maggioranza dei pazienti avrebbe bisogno di cure 24 ore su 24 dopo questo tipo di ictus”.

Il signor Taylor ha dichiarato alla BBC: “Sono molto felice che il team di medici fosse così interessato al mio caso e spero che possa essere utile ai medici in futuro quando trattano pazienti che si trovano in condizioni critiche simili a me e salvano vite come hanno fatto loro.”

Ha trascorso 20 giorni su un ventilatore in terapia intensiva prima di essere trasferito all’unità ictus e alla fine dimesso.

Una pagina di raccolta fondi creata da un amico ha raccolto quasi 19.000 sterline, che la famiglia sta utilizzando per finanziare sessioni di terapia quotidiana a casa a Rowhedge, vicino a Colchester.

Sua moglie Kaitlyn, che si è formata per diventare infermiera in ospedale, ha detto di essere incredibilmente orgogliosa di lui.

Il signor Taylor è rimasto con la mano destra debole e un eloquio limitato, ma è davvero migliorato e sta lavorando duramente.

Spera di tornare presto al suo lavoro come direttore regionale di Care UK.