Covid-19 ha una preferenza per un gruppo sanguigno, ecco quale

Tra i morti per Covid-19 ci sono molte persone con gruppo sanguigno A .

Le persone nel gruppo A sembrano essere più gravemente colpite da Covid-19. Le ragioni di questo fenomeno non sono ancora state identificate, ma sembra che si tratti di una storia di affinità tra la proteina S e l’antigene A.





Covid-19 e gruppo sanguigno A

Non tutti siamo uguali quando si tratta di Covid-19. Ci sono molte condizioni preesistenti che aggravano la malattia, come l’età, l’obesità, l’ipertensione o anche il gruppo sanguigno.

Dall’inizio della pandemia, i medici cinesi hanno osservato un numero particolarmente elevato di persone con gruppo sanguigno A tra i morti. A seguito di questa osservazione, gli scienziati hanno cercato di trovare una spiegazione. Per prima cosa sono stati discussi gli anticorpi contro l’antigene del gruppo sanguigno A, che potrebbe in qualche modo interferire con SARS-CoV-2.

Recentemente, gli scienziati dell’Università di Harvard e della Emory University of Medicine hanno identificato un altro parametro. Il dominio di legame del recettore (RBD) della proteina S ha effettivamente una forte affinità per l’antigene del gruppo A, ma non quello localizzato sui globuli rossi.

Gli studi sulle affinità

Nel sistema del gruppo sanguigno ABO, gli antigeni A e B sono zuccheri. Tutti i gruppi sanguigni, ad eccezione del gruppo “Bombay”, hanno il determinante H. Su questo determinante H verrà fissato uno zucchero finale che determinerà il gruppo sanguigno: nessuno zucchero per il gruppo O, un galattosio per il gruppo B, un N-acetile-glucosamina per il gruppo A ed entrambi per il gruppo AB.

Gli scienziati hanno prima testato l’affinità RBD della proteina S per i globuli rossi di diversi gruppi sanguigni. Questo perché ha somiglianze con proteine ​​chiamate galectine, che sono note per legarsi agli antigeni ABO. In questo esperimento, RBD non ha mostrato alcuna affinità per i globuli rossi. La soluzione non è qui, perché i globuli rossi non sono le uniche cellule che esprimono gli antigeni ABO. Sono presenti anche sulle cellule epiteliali dell’apparato respiratorio.

SARS-CoV-2 si lega meglio alle cellule epiteliali de gruppo A

Questi antigeni ABO, chiamati anche antigeni ABO di tipo 1, sono diversi da quelli dei globuli rossi: è un legame β1-3 che lega la N-acetil-glucosamina e l’ultimo galattosio del determinante H sulle cellule epiteliali, mentre è un Legame β1-4 sui globuli rossi.

Una differenza fondamentale che permette all’RBD della proteina S di SARS-CoV-2 di legarsi ad essa con grande affinità. Pertanto, il coronavirus si attacca preferenzialmente alle cellule epiteliali delle persone con gruppo sanguigno A. Risultati simili sono stati osservati con SARS-CoV, responsabile dell’epidemia di SARS del 2003, e cugino di SARS-CoV-2.

Tuttavia, questi risultati non mostrano che gli antigeni del gruppo A facilitano o aggravano l’infezione delle cellule con il coronavirus ma potrebbero spiegare perché le persone con gruppo sanguigno A si ammalano più spesso. Sono necessari ulteriori esperimenti per comprendere tutte le interazioni esistenti tra RBD e antigene A e per confermare o meno se influenzano l’infezione delle cellule da parte del coronavirus.