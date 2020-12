Covid-19, come evitare il contagio quando si è in auto

In seguito alla pandemia di Covid-19 sono state messe in atto misure per limitare la diffusione del coronavirus. Ora, nonostante lockdown e smart working, viaggiare in auto è ancora essenziale. Ma c’è il rischio di contaminazione se si viaggia con più persone?

Uno studio pubblicato su Science Advances tenta di rispondere a questa domanda modellando numericamente il flusso d’aria – e quindi le microparticelle potenzialmente contaminate dal coronavirus o da qualsiasi altro virus respiratorio – in un’auto con due passeggeri a bordo.

Finestrini aperti o chiusi?

I parametri di questa modellizzazione sono i seguenti. Il modello di auto scelto è ispirato a una Toyota Prius. All’interno c’è un guidatore (il volante si trova a sinistra) e un passeggero, seduto nella parte posteriore, dietro il sedile del passeggero anteriore. L’auto viaggia a una velocità di circa 80 km / h. Ogni simulazione è durata circa un’ora e mezza.

Scienziati americani hanno osservato il flusso d’aria all’interno dell’abitacolo, e non le microparticelle stesse, in diverse condizioni: tutti i finestrini chiusi, uno o più finestrini aperti e tutti i finestrini aperti.

Se consideriamo che l’autista è la persona infetta, circa il 10% delle microparticelle secrete raggiunge il passeggero quando i finestrini sono chiusi. Questa percentuale diminuisce con il numero dei finestrini aperti, scendendo allo 0,2% quando tutte i finestrini sono aperti.

È stato osservato lo stesso fenomeno quando consideriamo che il passeggero è malato. Con i finestrini chiusi, circa l’8% delle microparticelle viene trasportato dal flusso d’aria verso il conducente e un altro 2% quando i finestrini sono aperti.

Non sorprende che sia, quindi, con tutti i finestrini aperti che il rischio di contaminazione sembra minimo. Una soluzione, però, difficile all’inizio dell’inverno. Indossare una mascherina durante un viaggio con altri o semplicemente portare la macchina da soli, per quanto possibile, sembra essere il modo migliore per evitare la contaminazione a bordo di una macchina.

