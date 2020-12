Covid-19, Bassetti: “Ho fatto il vaccino e sono molto contento”

Matteo Bassetti, direttore della Clinica di Malattie infettive all’ospedale San Martino di Genova, si è vaccinato stamattina.

All’Adnkronos Salute l’esperto, che è anche componente dell’Unità di crisi Covid-19 della Liguria, ha affermato: «Ho appena fatto il vaccino a Genova e sono molto contento. Sono orgoglioso di averlo fatto tra i primi e mi sento più forte. Credo che ognuno che farà il vaccino dovrà sentirsi più forte. È fondamentale farlo ed è un atto d’amore verso di noi e verso gli altri. È anche un tributo a quello che la scienza ha fatto in dieci mesi. Mi auguro che da oggi in poi inizi nuova era, quella post Covid grazie al vaccino».

In Liguria la prima vaccinata è stata Gloria Capriata, infermiera del Policlinico San Martino: «Non ho avuto alcuna reazione allergica, sto bene e non ho avuto alcuna difficolta’. Spero di essere servita a stimolare le persone a vaccinarsi. Non abbiate timore,andate sereni. Spero proprio che, vedendomi, gli indecisi abbiano trovato il conforto per farsi il vaccino. Quindi, vaccinatevi».