Covid-19, 3 Paesi europei stanno andando meglio degli altri: ecco perché

In Europa sono costantemente in aumento i casi di coronavirus e, di conseguenza, molti Paesi stanno prendendo tutte le misure possibili per arginare l’incremento, come i lockdown e i coprifuoco. Eppure, ci sono tre Stati europei che sono in controtendenza rispetto agli altri: Norvegia, Estonia e Finlandia.

Nelle ultime due settimane, infatti, questi tre Paesi sono stati gli unici ad avere avuto un rapporto inferiore a 120 nuovi casi ogni 100mila abitanti: 64 per la Norvegia, 69 per l’Estonia e 52 per la Finlandia. Un vero record se si pensa che la sola Francia ha registrato anche picchi di oltre 50mila casi nelle ultime 24 ore. Perché questi dati? Tutto sembra ruotare attorno alle frontiere sotto stretta sorveglianza, come sottolineato da MaxiSciences.com.

NORVEGIA

C’è un lungo elenco dei Paesi considerati a rischio. Quindi, chiunque voglia entrare in Norvegia, deve prima stare in quarantena per dieci giorni.

ESTONIA

Lo stesso vale in Estonia per chiunque arrivi da un Paese a rischio. Independentemente da ciò, però, si può evitare la lunga quarantena se, all’arrivo, si supera il test Covid-19 e dopo ulteriori 7 giorni.

FINLANDIA

In Finlandia le regole sono ancora più rigide. Si può entrare nel Paese scandinavo solo se si proviene da Paesi con meno di 25 casi ogni 100mila abitanti negli ultimi 14 giorni. In altre parole, al momento nessuno. Dal 23 novembre è previsto un allentamento ma deve essere ancora approvato dal Parlamento. Questo prevede che chiunque voglia recarsi in Filandia, dovrà presentare una diagnosi negativa di Covid-19 entro le 72 ore dall’arrivo. Dopodiché ci sarà una quarantena di altre 72 ore dopo il quale ci sarà un altro test.

Oltre al controllo delle frontiere, questi tre Paesi hanno anche preso altre decisioni rigide, soprattutto in relazione ai bar e ai ristoranti. Queste attività, infatti, hanno orari di chiusura specifici e non possono vendere alcolici dopo un certo periodo. Poi c’è il fattore della responsabilità individuale. I cittadini dei Paesi del Nord seguono le regole. Insomma, sono molto più disciplinati degli altri…