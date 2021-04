La mononucleosi è una malattia infettiva meglio conosciuta come 'malattia del bacio'. Approfondiamo gli aspetti salienti.

La mononucleosi o ‘malattia del bacio’ è una malattia infettiva trasmessa tramite la saliva.

o ‘malattia del bacio’ è una malattia infettiva trasmessa tramite la saliva. Il virus responsabile è l’EBV ( Epstein-Barr Virus ) e può essere ‘eliminato’ anche dopo molti mesi dall’infezione.

) e può essere ‘eliminato’ anche dopo molti mesi dall’infezione. I sintomi possono essere differenti da individuo a individuo, da lievi a gravi, coinvolgendo altri organi. La diagnosi è possibile tramite una valutazione clinica.

La mononucleosi: cos’è e come si trasmette

Una malattia infettiva a cui ogni corpo può reagire in maniera differente, ne avrete sentito parlare soprattutto durante i tempi della scuola, delle prime esperienze, dei primi baci. Sì, perché la mononucleosi è detta anche malattia del bacio e viene trasmessa – appunto – tramite la saliva.

Baci a parte, anche la condivisione di bicchieri o l’effetto delle goccioline di saliva che vengono disperse tramite uno starnuto o un colpo di tosse possono essere ‘colpevoli’ della trasmissione del virus di Epstein-Barr (EBV – Epstein-Barr Virus).

Il suo tempo d’incubazione varia dai 30 ai 50 giorni.

Se vieni infettato non è detto che i tuoi sintomi saranno uguali a quelli di un’altra persona esposta all’Epstein-Barr Virus, in linea generale potresti accusare dei sintomi lievi:

Senso generale di malessere,

Astenia.

Stanchezza.

Ingrossamento linfonodi e milza.

Ma nei casi più gravi le conseguenze possono dare origine a delle complicanze quali:

epatite (condizione infiammatoria del fegato).

Anemia emolitica (si ha bassa concentrazione di emoglobina nel sangue).

Trombocitopenia (una produzione insufficiente di piastrine nel midollo osseo).

Miocardite (infiammazione del muscolo cardiaco).

Sindrome di Guillain-Barre (complesso disordine generalizzato che colpisce sistema

nervoso periferico e muscoli respiratori).

Meningite (malattia del sistema nervoso centrale).

Encefalite (infiammazione dell’encefalo).

La mononucleosi si può prevenire

Tutto ciò che devi fare per non entrare in contatto con il virus di Epstein-Barr è prestare molta attenzione evitando la secrezione dei soggetti infetti e comunque utilizzare sempre i tuoi utensili e accessori. Ricorda che il virus viene eliminato anche molti mesi dopo l’infezione.

Diagnosi della malattia e trattamento

Nonostante possa essere una malattia asintomatica, si può giungere alla diagnosi tramite una valutazione clinica: gli esami del sangue permettono di individuare degli anticorpi specifici anti-EBV.

Non esiste un vero trattamento per questa infezione, piuttosto si potrà agire sui sintomi utilizzando degli antipiretici o antinfiammatori.