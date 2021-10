Cosa provoca la carenza di vitamina b: sintomi e rimedi

Stanchezza, spossatezza, sono alcuni segnali che indicano che il nostro corpo ha bisogno di ulteriore energia, che solitamente prende attraverso le vitamine del gruppo B. Scopri come rimediare a questa carenza.

A cosa servono le vitamine del gruppo B

La “vitamina B” è responsabile del benessere del nostro organismo, ed è importante cercare di mantenere il fabbisogno energetico giornaliero. Il gruppo B è composto da otto tipi di vitamine e il loro compito è essenzialmente quello di ricavare energia dal cibo, oltre a favorire il corretto funzionamento del sistema nervoso, migliorando la trasmissione degli impulsi.

Essendo grandi alleati per l’energia del nostro corpo è importante che la loro assunzione sia sempre regolata e sorvegliata. Non sempre gli alimenti riescono a soddisfare il fabbisogno giornaliero, ma è possibile rimediare prendendo la vitamina da sostanze di altra natura. Be-total plus è un ottimo integratore per chi ha carenza di vitamina B: da sempre molto usato, è efficace anche per rimediare al danneggiamento della flora batterica intestinale e allo stress psicofisico, oltre a ripristinare il corretto funzionamento dei processi fisiologici, alla base della produzione dell’energia.

Come capire se ho carenza di vitamina B e cosa fare

I valori del fabbisogno quotidiano variano da persona a persona, influenzati da fattori come l’età, il sesso e il proprio stato fisiologico: soggetti come le donne in gravidanza e gli anziani, ad esempio, avranno necessità di assumere vitamina B in quantità maggiore.

Una dieta alimentare non molto equilibrata, vegetariana, vegana o molto restrittiva, e uno stile di vita segnato da troppo stress e tensioni sono solo alcune manifestazioni di una carenza di vitamina B. I sintomi riguardano essenzialmente malessere fisico:

Spossatezza

Confusione mentale

Affaticamento

Nei periodi di cambio stagione, in particolare, capita di sentirsi deboli come anche stressati e nervosi: il nostro corpo richiede ulteriore energia, e dunque vitamina B che possiamo ricavare attraverso una corretta alimentazione o grazie a integratori come Be-total, che forniscono l’aiuto giusto per affrontare questi periodi più intensi. Inoltre, contribuiscono anche alla difesa e al mantenimento del sistema immunitario: sono molto efficaci, dunque, soprattutto nei periodi invernali. In particolare, aiutano nella prevenzione di afte o altri tagli alla bocca, sintomo di difese immunitarie abbassate.

Non è corretto pensare poi che le vitamine del gruppo B facciano ingrassare: il loro lavoro nella produzione energetica le rende, piuttosto, le alleate numero uno per il nostro benessere e la salute del nostro organismo.