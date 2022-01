Cosa prendere in caso di mal di gola da Omicron?

Il mal di gola è un problema stagionale e sono tanti i rimedi pubblicizzati per farlo passare. In caso di mal di gola da Omicron? Oggi tratteremo alcuni dei rimedi per trattare questo fastidioso sintomo.

Mal di gola e Omicron, cosa prendere. I rimedi efficaci

Il mal di gola può essere di origine virale o batterica, tuttavia il sintomo è fastidioso e solitamente non s’intende aspettare che passi, si vuole agire nell’immediato per alleviarlo. Molto di più quando ad averlo causato è il Covid-19, la variante Omicron.

Ci si potrebbe avvicinare agli antisettici ma questi – da una revisione scientifica – non sono risultati efficaci. La deglutizione elimina in fretta la sostanza.

Ecco alcuni rimedi efficaci e provati scientificamente:

1. Assumi del miele. Questa gustosa sostanza ha proprietà lenitive, allontanando il dolore fisico. Purché non siate diabetici, abbondatene pure.

2. Idratati. Bere molta acqua è essenziale (a prescindere dal mal di gola), delle tisane calde o delle bevande fredde allevieranno il dolore.

3. Caramelle balsamiche. Non sono da sottovalutare, hanno un’efficacia reale. La produzione di saliva ha di per sé un effetto emolliente sulle mucose.

4. Riposa molto. Puoi aiutare il tuo corpo a guarire in fretta se passi più tempo a riposare, soprattutto se la qualità del sonno è migliore.

5. Evita di fumare. Non vogliamo dirti cosa fare o cosa non fare ma fare appello al tuo buon senso. Se hai mal di gola, evita di fumare, potrebbe irritare ancora di più l’apparato respiratorio.

6. Metti una sciarpa. Puoi coprire il collo e la gola con una sciarpa o un maglioncino a collo alto per proteggerti dal freddo.

7. Lava le mani. L’igiene è molto importante. Lava regolarmente le mani per evitare di contagiare altre persone e continua ad utilizzare i DPI.

Se il dolore dovesse persistere e dovessero anche subentrare problemi respiratori, contatta il medico curante.

Ricordiamo che ogni terapia farmacologica deve essere prescritta dal medico di riferimento.

I consigli riportati in questo articolo riguardano il trattamento del mal di gola come sintomo e non vogliono sostituirsi al parere medico.

