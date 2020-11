Cosa mangiare in caso di calcoli renali?

Dei piccoli ‘sassi’ che si formano all’interno dei reni, possono spostarsi o rimanere nel rene.

I calcoli renali possono destare problemi ma una buona educazione nutrizionale può essere utile.

Calcoli renali e nutrizione

I calcoli renali sono dei ‘sassi’ a livello dei reni molto comuni e possono comparire in diverse fasi di vita (frequenti tra i 30 e i 60 anni).

Perché si formano? Perché le sostanze normalmente contenute nelle urine diventano troppo concentrate e si accumulano in maniera solida, per questo parliamo di ‘sassi’.

Difatti, si differenziano in base a diverse caratteristiche, dalla forma, al colore, alla composizione. A differire non è di certo il fastidio che questi apportano a chi ne è affetto.

Come molti di voi saprete, la dimensione del calcolo è importante perché se molto piccolo può essere espulso all’esterno tramite le urine non sentendo dolore.

Viceversa, possono presentarsi delle vere e proprie coliche renali perché il sasso resta bloccato nel rene, non riesce ad oltrepassarlo.

A questo punto si presenta una sintomatologia importante (come definito nel sito dell’Istituto Superiore di Sanità):

dolore persistente e violento nella parte bassa della schiena e dell’addome, a volte può

irradiarsi all’inguine e può durare alcuni minuti o ore (colica renale).

Spesso è descritto come una “coltellata al fianco”.

Irrequietezza e incapacità di restare immobili.

Nausea.

Necessità di urinare più spesso del normale (stranguria).

Dolore mentre si urina (disuria).

Presenza di sangue nelle urine (ematuria), dovuta ai traumi provocati sulla parete delle vie urinarie dal passaggio del calcolo.

A questi disturbi possono aggiungersi:

febbre alta, a 38° gradi e più;

brividi;

stanchezza e debolezza;

diarrea;

urina torbida e maleodorante.

Un modo per prevenire i calcoli? Bere, bere, bere tanta acqua!

Adesso vuoi sapere cosa puoi mangiare? Bene, un elenco scritto per te:

Non rinunciare al pane, alla pasta, al riso, all’avena, orzo, al farro e altri carboidrati complessi purché integrali (ricchi di fibre).

Vai di verdura cruda o cotta (meglio se lessate in abbondante acqua), puoi introdurre così tutti i sali minerali, le vitamine e gli antiossidanti di cui necessita l’organismo.

Frutta con basso contenuto di ossalati, come banane, ciliegie, mele, meloni e pompelmi. La frutta contiene potassio, citrati e magnesio che svolgono un’azione protettiva sulle vie urinarie.

Carne sia rossa che bianca meglio se senza grasso (visibile), da consumare in media tre volte alla settimana.

Il pollame è da consumare senza la pelle, in quanto ricca di grassi e colesterolo.

Pesce di tutti i tipi, da consumare almeno tre volte alla settimana, non può che apportare benefici al corpo e alla mente.

Legumi, da consumare almeno due volte alla settimana da alternare a carne, pesce, formaggi e uova.

Latte e yogurt scremati o parzialmente scremati, almeno una porzione al giorno.

Formaggi, da consumare un paio di volte alla settimana, freschi o stagionati.

Affettati, preferendo prosciutto cotto, crudo, speck, bresaola, affettato di tacchino o di pollo, purché sgrassati (senza grasso visibile) e con una frequenza non maggiore di una o due volte alla settimana.

Oli vegetali polinsaturi o monoinsaturi come l’ olio extravergine d’oliva , l’olio di riso o gli oli monoseme (soia, girasole, mais, arachidi, etc.), da usare con moderazione e dosandoli con il cucchiaio per controllarne la quantità.