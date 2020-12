Quando ci sarà il vaccino dovremo continuare a indossare le mascherine?

Può essere un ragionamento logico pensare che quando sarà immesso in commercio il vaccino non sarà più necessario indossare le mascherine, invece queste potrebbero essere ancora utilizzate fino all’inverno prossimo nonostante il vaccino.

Vaccino e uso delle mascherine

Tornare alla vita precedente ‘pre-pandemia’ dopo l’arrivo del vaccino potrebbe richiedere ancora del tempo: fare a meno delle mascherine, del distanziamento sociale e delle altre misure preventive potrebbe essere ancora un miraggio.

Nel Regno Unito è stata attivata l’attesa campagna vaccinale di massa, Sir Patrick Vallance ha detto che ieri è stata una “giornata straordinaria” in quanto il NHS ha lanciato il suo più grande programma di immunizzazione mai realizzato.

Ma passeranno mesi prima che l’intera popolazione inizierà a vaccinarsi: la priorità agli ultraottantenni, operatori sanitari, personale delle case di cura.

Sir Patrick ha aggiunto: ‘Può darsi che il prossimo inverno anche con la vaccinazione avremo bisogno di misure come le mascherine già in atto’.

“Non sappiamo ancora quanto saranno efficaci tutti i vaccini nel prevenire la trasmissione del virus.”

Si pensa che ieri centinaia di persone siano state vaccinate in 70 centri ospedalieri in tutto il Regno Unito, soprannominato “V-Day” dalla sanità Segretario Matt Hancock.

Margaret Keenan, 90 anni, di Coventry, ha detto di sentirsi “così privilegiata” di essere la prima persona al mondo a ricevere il vaccino Pfizer al di fuori degli studi clinici.

E le dosi non sono ancora finite, come si è appreso ieri sera, dovrebbero essere consegnate al NHS la prossima settimana tra 1,2 e 1,6 milioni di ulteriori dosi del vaccino Pfizer.

Il segretario alla sanità ha detto che spera che “diversi milioni” di persone vengano vaccinate entro Natale, comprese quelle nelle case di cura. Ma i ministri hanno avvertito che anche le persone che sono vaccinate non dovrebbero aspettarsi di essere in grado di rompere le misure di allontanamento sociale, come abbracciare i loro nipoti, fino a quando le restrizioni non saranno rimosse.

Chiedersi il perché del mantenimento delle restrizioni nonostante la vaccinazione è legittimo e la risposta è una: ad oggi non è chiaro se i vaccini anti Covid-19 siano in grado di proteggere dalle infezioni asintomatiche e per quanto tempo e quindi il virus potrebbe continuare a circolare senza limitazione e i vaccinati continuerebbero – di conseguenza – a diffonderlo nella comunità considerando tutte gli effetti che ad oggi ben conosciamo.

Sviluppare un’immunità di gregge richiede tempo ed il tempo è il nemico per noi e l’amico per il coronavirus che nel frattempo potrebbe mutare rendendo nulli gli effetti del vaccino.