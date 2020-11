Coronavirus e uomini: quando il Covid19 colpisce di più

Differenti ricerche hanno dimostrato come il Coronavirus sia più ‘infettivo’ negli uomini con determinate caratteristiche: come la calvizie e il tipo di gruppo sanguigno.

Nonostante i progressi sull’identificazione dei sintomi del nuovo Coronavirus, i ricercatori ne stanno scorgendo e studiando di nuovi.

Coronavirus, calvizie e gruppo sanguigno e nuovi sintomi

Uno studio ha dimostrato come il Covid-19 potrebbe essere più preponderante negli uomini calvi a causa dei fattori legati ai livelli di testosterone.

Difatti, il testosterone produce un ormone chiamato Diidrotestosterone che causa le calvizie perché permette l’atrofizzazione dei follicoli piliferi innescando la caduta dei capelli (sulla nuca o le tempie).

Lo stesso ormone – suggerisce la ricerca – rende più suscettibili al Covid-19.

«In termini di calvizie, studi in Spagna mostrano che gli uomini calvi erano sovra-rappresentati in termini di avere gravi esiti di Covid-19. Potrebbe sembrare strano, ma c’è una base biologica per questo perché gli uomini calvi hanno un alto livello di Driidrotestosterone che aiuta per inciso il Covid ad entrare nelle cellule», ha detto Sanjava Senanayake – esperto in malattie infettive.

Un altro studio, condotto in Italia, ha mostrato che gli uomini con cancro alla prostata in ospedale che stavano assumendo anti-testosterone per il cancro – invece – avevano quattro volte meno probabilità di infettarsi.

E ancora, altri studi correlati, focalizzati a comprendere come si comporta il nuovo Coronavirus negli uomini, hanno evidenziato un aspetto che non era ancora stato messo in luce: le persone con determinati tipi di sangue possono essere anche più suscettibili ad avere sintomi gravi se infettati da SARS-CoV-2: sembra che il gruppo sanguigno 0 sia più protettivo contro il Covid e A più grave. Espone di più.

Come mai? Gli esperti spiegano che sembra che il gruppo sanguigno 0 ha meno probabilità di causare coagulazione.

Anche nuove ricerche sui sintomi del virus stanno facendo dei passi in avanti: i ricercatori stanno iniziando ad identificare nuovi e peculiari sintomi del virus tra cui piedi con vesciche e perdita del gusto e dell’olfatto ribadendo che la perdita dell’olfatto può verificarsi dopo un po’ dall’avvenuta infezione virale. Perché?

Il virus colpisce il tratto respiratorio superiore e il nervo olfattivo, causando anche infiammazioni nel naso.

Un paziente in trattamento per COVID-19 a Wuhan ha riferito di un cambiamento nel colore della sua pelle, tuttavia il professor Senanayake ha detto che questo era più probabile che abbia a che fare con gli antibiotici contrari al virus stesso.

“Gli antibiotici, anche se sono meravigliosi nel trattamento delle infezioni, hanno tutti degli effetti collaterali: diarrea e un’eruzione cutanea pruriginosa e cose strane come il cambiamento del colore della pelle”, ha detto.