A seguito della pandemia di Coronavirus, tantissime persone in tutto il mondo hanno iniziato a utilizzare mascherine, chirurgiche e non solo, per proteggere il naso e la bocca quando si trovano in luoghi pubblici o in contesti dedicati alla cura di malati di Covid-19.

Se in alcuni Paesi, come per esempio quelli asiatici, l’utilizzo della mascherina era frequente anche prima della pandemia di SARS-CoV-2, non è così in tutti i contesti geografici. Le mascherine, in particolare quelle chirurgiche, sono davvero efficaci per proteggersi dal Coronavirus? Nelle prossime righe, risponderemo assieme a questa domanda.

LEGGI ANCHE: Coronavirus, come curarsi a casa quando si è malati?

In quali circostanze è indossare una mascherina chirurgica?

Le mascherine chirurgiche in carta agiscono come una barriera fisica contro i patogeni contenuti nell’aria. Come sottolineato da diversi esponenti del mondo della sanità, le mascherine chirurgiche sono efficaci solo per i malati e aiutano a limitare la diffusione del virus.

Tra le tante voci in merito è possibile citare quella di Agnès Buzyn, ministro della salute francese, che ha sottolineato che, oggi come oggi, non vi è alcuna indicazione per quanto riguarda l’acquisto di mascherine chirurgiche per tutta la popolazione francese.

Nel caso specifico della Francia – solo uno dei tanti esempi che si possono chiamare in causa – le persone sane non sono tenute a indossare mascherine chirurgiche. Il loro utilizzo è stato giustificato in Cina, dove è stata dimostrata l’efficacia, ai fini del contenimento del contagio, dell’utilizzo di mascherine nell’ambito del medesimo gruppo familiare.

In conclusione, gli studiosi hanno sottolineato che l’utilizzo della mascherina chirurgica può rivelarsi essenziale per i malati o per le aree del mondo particolarmente colpite dall’epidemia.

Quali sono i gesti utili per la prevenzione del contagio

Nonostante questo, esistono diversi gesti che aiutano a prevenire il contagio. Tra questi è possibile citare indubbiamente il fatto di lavarsi frequentemente le mani con acqua e sapone o con una soluzione idroalcolica. Questi comportamenti, si rivelano utili anche ai fini della prevenzione del contagio da influenza.

LEGGI ANCHE: Coronavirus: cosa sono i test sierologici? Cosa indicano?