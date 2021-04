Coronavirus, 12.074 nuovi casi e 390 decessi in 24 ore

ROMA (ITALPRESS) – Crescono i contagi in Italia nelle ultime 24 ore. Secondo il bollettino del Ministero della Salute i nuovi positivi sono 12.074, in netta crescita rispetto gli 8.864 di ieri, e questo a fronte di un notevole incremento dei tamponi processati, 294.045, determinando un tasso di positività che scende al 4,1%. A crescere sono anche i decessi, 390 (ieri erano stati 316). I guariti sono 22.453 e gli attuali positivi scendono a sotto quota 500 mila (per la precisione 482.715 e 10.744 in meno).

Prosegue la lenta e costante discesa dei ricoverati negli ospedali, con 23.255 degenti ospitati nei reparti ordinari (-487) e 3.151 (-93) nelle terapie intensive dove però si registrano 182 nuovi ingressi. In isolamento domiciliare vi sono 456.309 persone. Osservando il dato dell’incidenza della pandemia nelle singole regione, si evidenzia che nelle ultime 24 ore la Campania registra l’incremento più sostenuto (1.750), seguito da Lombardia (1.670) e Puglia (1.180). Sopra i 1000 anche la Sicilia (1.148). La regione con meno nuovi positivi è il Molise, 3 nuovi contagiati.

