Conte “Vogliamo continuare a fare cose importanti”

APPIANO GENTILE (ITALPRESS) – Aver avuto poco tempo per recuperare dopo la trasferta di Bologna “inciderà il giusto, per noi come per il Sassuolo. Siamo abituati a dover giocare dopo 3 o 4 giorni, penso che in questo momento, oltre il fatto del recupero, sarà importante avere il giusto entusiasmo e la voglia perchè stiamo facendo cose importanti, però il percorso deve essere completato”. Antonio Conte tiene la sua Inter sull’attenti alla vigilia del recupero contro i neroverdi che potrebbe regalare ai nerazzurri un altro pezzo di scudetto. “Affrontiamo una squadra che ha una propria identità, caratteristiche ben precise, è da un pò di tempo che lavorano con Roberto De Zerbi che è un ottimo allenatore – sottolinea Conte a ‘Inter Tv’ – quindi bisognerà fare grande attenzione, rispettare tutto e tutti ma cercare di fare la nostra partita e ottenere il massimo anche domani”. Soddisfatto di come sia cresciuto il rendimento difensivo (“Piano piano siamo arrivati a fare delle valutazioni insieme ai ragazzi per trovare la formula migliore per non perdere niente nella fase offensiva ma trovare più solidità nella fase difensiva”), Conte ha visto l’Inter crescere anche come pragmatismo sottoporta (“E’ importante quando crei le occasioni cercare di sfruttarle”) ma soprattutto nell’atteggiamento. “In tutte le squadre pensare con il ‘noì è la cosa più importante perchè il singolo non fa vincere una squadra, è l’insieme della squadra che esalta le qualità del singolo. Questo i ragazzi l’hanno capito e stanno lavorando tutti nella stessa direzione”.

