Conte “Non ho fretta di andare a votare, avanti col Pnrr”

BRINDISI (ITALPRESS) – “Bene Draghi sul Pnrr ma non avrei sospeso il cashback. Quella misura è servita per rimettere in circuito il commercio di prossimità. Il cashback è anche un modo per recuperare il sommerso creando così un circolo virtuoso e anche degli incentivi economici”. Lo dice il presidente del Movimento 5 Stelle Giusepe Conte intervistato a La Piazza di Affaritaliani.it a Ceglie Messapica. “Io non ho fretta di votare – aggiunge -. Bisogna andare avanti e avviare l’attuazione del Pnrr, portando così avanti la legislatura. Se dovesse venir meno la coesione tra le forze politiche prenderemo decisioni diverse, se si creeanno condizioni diverse non sarà possibile continuare. Ma il Movimento 5 Stelle è una forza seria e resposabile e darò il suo contributo costruttivo. Se ci dovessero essere problemi faremo le nostre considerazioni”, conclude Conte.

(ITALPRESS).