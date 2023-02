Come superare la solitudine quando si è single

La solitudine è un sentimento che può far sentire tristi, indifesi e con poco autostima. Ma d’altronde è anche un’emozione che tutti sperimentiamo ad un certo punto della vita e non vi è nulla di cui vergognarsi.

Se vi sentite soli, ricordate sempre che non siete gli unici e che ci sono molti modi per ridurre il senso di solitudine: i social network per nuove amicizie, le app o siti di incontri, lo sport, gli hobby.

Prendetevi del tempo per conoscere voi stessi

Solo voi potete conoscere veramente voi stessi. Dovete sapere cosa cercate in un partner, cosa volete dalla vita, i vostri punti di forza e di debolezza, i vostri valori e le vostre convinzioni, in modo che quando arriverà la persona giusta si integrerà con i vostri pregi e difetti e vi accetterà per quello che siete. Se cambiate la vostra personalità per far sì che il partner si innamori di voi, finirete per perdere di vista chi siete e cosa vi rende felici e la relazione non sarà realmente appagante in quanto non in linea con il vostro essere.

Circondatevi di persone positive e solidali

Circondatevi di persone positive e solidali. Se non avete molti amici, cercate di incontrarne di nuovi. Trovate un hobby che includa altre persone. Partecipate a eventi in cui potete fare nuove conoscenze. Unitevi ad un club o a un gruppo comunitario e cercate le persone che meglio si adattano ai vostri interessi e alla vostra personalità.

Se queste idee vi sembrano troppo impegnative, iniziate dalle piccole cose: telefonate a un vecchio compagno di scuola, scrivete un’e-mail a qualcuno che vi ha aiutato a diventare quello che siete oggi, partecipate ad un evento che riunisce persone sconosciute nella vostra zona (ad esempio, una mostra d’arte).

Non paragonate la vostra vita a quella degli altri

È facile cadere nella trappola del confronto con gli altri, soprattutto quando ci si sente soli o si è insoddisfatti della propria situazione sentimentale.

Ma è una perdita di tempo e di energie: non potete controllare come gli altri vivono la loro vita, quindi perché preoccuparsi?

Invece di concentrarvi su ciò che loro hanno e voi no (o viceversa), concentratevi su ciò che è già vostro: amici e familiari che amano passare del tempo con voi, hobby che riempiono di gioia la vostra vita o un lavoro stimolante che vi propone nuove sfide e vi da soddisfazioni.

Concentrarsi sul futuro

Quando ci si sente soli, si tende a concentrarsi su ciò che non si ha nella propria vita. Potreste pensare a tutte le persone che hanno una relazione o sono sposate e desiderare di esserlo anche voi. Potreste anche sentirvi gelosi di altre coppie che sembrano felici e chiedervi perché loro vivono l’amore e voi no.

Tuttavia, concentrarsi su queste cose non farà altro che peggiorare la vostra solitudine, perché non cambierà nulla e, semmai, probabilmente ve le farà sembrare ancora più irraggiungibili! Invece di concentrarvi su questi pensieri e sentimenti negativi, cercate di rivolgere la vostra attenzione a qualcosa di più positivo: pensate a quali sono gli obiettivi o le ambizioni importanti da raggiungere in futuro (ad esempio, terminare gli studi), a quali attività potrebbero illuminare la vostra vita (ad esempio, fare volontariato) o semplicemente a godervi del tempo da soli senza distrazioni (ad esempio, leggere).

La solitudine è un sentimento comune, ma non deve essere difficile da superare

La solitudine non è un segno di debolezza, è solo un’emozione che si prova e che è parte della vita di tutti.

Ci si può sentire soli perché non si ha una relazione, degli amici o una famiglia, ma si può avvertire la solitudine anche quando si hanno delle persone intorno, perché non si riesce a stabilire con loro un legame profondo ed appagante.

Ma non bisogna spaventarsi! La solitudine non è permanente: i sentimenti di solitudine passano ed è importante concedersi del tempo per allontanarsi dalla situazione che li provoca.

Conclusione

La solitudine è un sentimento comune e, anche se sembra impossibile, si può superare.

La solitudine è un sentimento comune e, anche se sembra impossibile, si può superare.

Se vi prendete del tempo per conoscere voi stessi e vi circondate di persone positive avrete già fatto il primo grande passo per sentirvi più sereni.

Ma ricordate sempre che in realtà non avete bisogno di nessuno per dare un senso alla vostra vita! La felicità ed i cambiamenti partono da dentro di noi e pervadono tutto quello che abbiamo intorno!