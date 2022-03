Come sopravvivere in caso di attacco nucleare?

Le armi nucleari sono tra le armi più potenti che esistono sulla Terra. E può sembrare ingenuo pensare che sia possibile sopravvivere a un attacco. Eppure gli studi hanno dimostrato che alcuni semplici accorgimenti possono essere incredibilmente efficaci.

Attacco nucleare, come sopravvivere?

Tutto il mondo è in tensione e con gli occhi puntati sull’accordo Ucraina-Russia. Non conosciamo le strategie di Putin, né gli intenti della sua mente. L’utilizzo del nucleare? Sembrava un ipotesi molto lontana, scartata anche dagli strateghi militari più esperti. Eppure, l’imprevedibilità di quest’uomo oggi può far temere il peggio. In caso di attacco nucleare, come sopravvivere? E soprattutto, si può?

Gli scienziati rispondono: ‘Si, è possibile e sono degli accorgimenti ad aiutarci’. Ma vediamo di comprendere di più.

Ricordiamo in Giappone Little Boy, sganciata su Hiroshima, 6 agosto 1945, e Fat Man su Nagasaki il 9 agosto 1945. Sono le uniche due bombe atomiche ad essere state utilizzate per scopi militari, anche se la minaccia continua a librarsi.

Dopo gli attentati dell’11 settembre 2001, il governo americano ha addirittura elaborato un piano d’azione contenente una serie di consigli atti ad aiutare i professionisti, oltre che la popolazione, a sopravvivere a un attacco nucleare.

Si noti soprattutto che sembra illusorio sperare di salvare coloro che si evolverebbero nella zona di deflagrazione della bomba. Infatti, la temperatura al centro della bomba che ha raso al suolo Hiroshima – una piccola bomba rispetto a quelle che esistono oggi – è salita a 300.000°C. Questa è circa 250 volte la temperatura necessaria per cremare un corpo. Ciò lascia quindi poche speranze di sopravvivenza nei quartieri vicini al punto di impatto.

Trovare un rifugio

Tuttavia, gli scienziati assicurano che è possibile sopravvivere a un’esplosione nucleare, a condizione che ci si trovi nell’area interessata solo dall’esplosione. O oltre, ovviamente. La prima cosa da fare, anche se sembra banale, è entrare all’interno di un solido edificio, perché basteranno pochi secondi affinché l’onda d’urto percorra diversi chilometri con l’esplosione. Quindi, sistemarti al centro di un edificio, o anche nel suo seminterrato, ti proteggerà dal calore e dagli oggetti che potrebbero essere scagliati dall’esplosione.

Inoltre, se l’esplosione avviene vicino al suolo, espelle migliaia di tonnellate di detriti nell’atmosfera. Polvere a cui si attaccheranno atomi instabili prodotti in parallelo, formando così quella che gli specialisti chiamano la ricaduta radioattiva dell’attacco nucleare. Trasportati dai venti a volte per diverse decine di chilometri, possono causare la morte. Sono anche responsabili di ustioni e nausea e, a lungo termine, di cancro. Per proteggersi, ancora una volta, gli esperti consigliano di rifugiarsi nel cuore di un edificio. Secondo loro, un muro di acciaio, cemento o persino terra compatta offre una vera protezione.

Per sopravvivere a un attacco nucleare, devi raggiungere l’interno. E restare dentro: la ricaduta radioattiva perde il 50% della sua pericolosità dopo un’ora e addirittura l’80% dopo 24 ore. Nota anche che dopo l’esplosione nucleare dovresti avere circa 15 minuti per trovare un riparo che ti protegga da questa ricaduta. Tuttavia, se ti ritrovi intrappolato all’esterno più a lungo, una volta dentro, togliti i vestiti e le scarpe – che riporrai – e lava accuratamente la pelle che potrebbe essere stata esposta.

LEGGI ANCHE: 5 norme di sopravvivenza in caso di emergenza