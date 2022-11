Come si riconosce una persona psicopatica? 5 segni da tenere d’occhio

Quando sentiamo parlare di psicopatici, nella nostra testa appare un’immagine cupa di un maniaco dall’aspetto particolare e con un coltello in mano. Se pensiamo a una donna, molto probabilmente ci verrà in mente una persona isterica, eccessivamente emotiva e pericolosa.

Tuttavia, potremmo anche non sospettare che una persona squilibrata sia seduta proprio accanto a noi.

Segni di una persona psicopatica

Molti psicopatici, qualunque sia il genere, possono sembrarci del tutto normali ma, se analizzato in modo approfondito, potrebbe essere evidente la differenza tra chi appaiono e chi sono davvero.

Narcisismo

Se una persona si considera più bella delle altre, più capace, migliore in qualsiasi cosa, allora è un brutto segno. Ciò non significa che potremmo sentire queste cose direttamente da lei. Al contrario, una persona così potrebbe sorriderci e perfino elogiarci ma dirà cose diverse alle nostre spalle.

Aggressività latente

Uno psicopatico non mostra apertamente le sue emozioni. Usa altri metodi: pettegolezzi su di noi quando è in compagnia di altri, commette cose spiacevoli quando non le vediamo, manipola le nostre emozioni, provando a sopprimerle e a umiliarle.

Ossessione

Abbiamo tanto in comune e vogliamo trascorrere del tempo insieme, provando comprensione e sincerità. Tuttavia, dobbiamo essere pronti sul fatto che una persona psicopatica non ci lascerà andare facilmente dopo. Saremo travolti dalla sua attenzione. Se cerchiamo di fare una pausa, diventerà sospettosa, aggressiva e nervosa. È improbabile che possiamo costruire una famiglia felice, andare a lavorare in pace e addormentarci con un partner così accanto.

Eccessiva gentilezza

Può sembrare che questa persona stia facendo tutto per mantenere sana una relazione. Tuttavia, uno psicopatico ha bisogno di una vittima. È pronto a sorridere, a complimentarsi e a rovinarci. Come un ragno, tesse la sua tela fino a quando una persona ingenua cade nella sua trappola.

Troppe emozioni

Tutti noi manifestiamo emozioni, sia positive che negative. Tuttavia, se a uno psicopatico non piace qualcosa o gli piace troppo, può essere un campanello d’allarme. E difficilmente vorremmo stare vicini a una persona simile.

Cosa dovremmo fare?

Una persona squilibrata dovrebbe chiedere aiuto agli specialisti. Certo, se si tratta di una persona a cui siamo legato, è difficile rompere ogni rapporto. Tuttavia, ci sono poche cose che possiamo fare. Il carattere psicopatico di una persona non è connesso alla volontà ma al funzionamento del cervello.

Se non siamo specialisti, ecco cosa possiamo fare:

smettiamola di incolparci;

cerchiamo di proteggerci dall’influenza negativa di una psicopatica;

non permettiamo di essere manipolati;

non abbiamo paura di rompere un rapporto.

Non dovremmo torturarci con una relazione simile, anche se ci consideriamo dei traditori. La nostra salute morale è preziosa, mentre un’amicizia o un rapporto con una persona psicopatica può condurre alla frustrazione e alle emozioni negative. Dobbiamo prenderci cura del nostro benessere psico-fisico.