Come scegliere la cuccia perfetta per il tuo cane

Gli animali amano esplorare, annusare e giocare, ma hanno bisogno anche di un posto comodo e sicuro dove riposare e rilassarsi. Una cuccia è il luogo ideale in cui il tuo animale domestico può stare, non solo per dormire, ma anche per stare in tranquillità.

Sebbene si possa pensare che la scelta del letto giusto per il proprio cane sia semplice, non è proprio così. Affinché possa sentirsi davvero a suo agio nella cuccia, i fattori da considerare sono numerosi. Ama sdraiarsi o dormire rannicchiato? Preferisce dormire in una stanza da solo oppure adora essere in compagnia? Per aiutarti a trovare la cuccia perfetta del tuo amico a quattro zampe continua a leggere la nostra guida e non te ne pentirai.

Come scegliere la cuccia del cane

Prendere le misure

Il primo parametro da prendere in considerazione quando si sceglie una cuccia per il proprio cane è sceglierne una della misura giusta. Un cagnolino necessita di una cuccia che gli permetta di muoversi liberamente ed entrare e uscire senza problemi. Sicuramente, un San Bernardo ha bisogno di più spazio rispetto a un cane di piccola taglia. Spesso, però, capita che le persone scelgano una cuccia molto più grande del dovuto senza considerare il fatto che il cagnolino ha bisogno di trovare calore e comfort in essa. Un buon modo per assicurarsi di scegliere la taglia corretta della cuccia è misurare il tuo cane quando è sdraiato e aggiungere circa 40-50 cm in più. Solo se si prende la misura giusta il tuo cagnolino dormirà serenamente nella propria cuccia.

Forma della cuccia

Oltre alla taglia giusta, bisogna considerare la posizione preferita per dormire del tuo animale domestico. Gli piace rannicchiarsi o allungarsi con tutte le quattro zampe? Rispondere a questa domanda è importante poiché i cani che si stiracchiano mentre dormono avranno bisogno di una cuccia rettangolare per stare comodi, mentre quelli che dormono rannicchiati ameranno letti rotondi.

Materiale della cuccia

Infine, quando si tratta di scegliere una cuccia per cani la scelta del materiale di composizione è importantissima. Possiamo optare per un materiale o per un altro tenendo conto anche del luogo in cui andremo a posizionarla, cioè se dentro o fuori casa.

Il cagnolino che dorme fuori avrà bisogno di una cuccia in legno con tettoia che lo ripari dal vento e che lo protegga dal caldo. Molto utilizzate sono anche le cucce da esterno in PVC perché resistenti e facili da pulire. La pulizia, infatti, è importantissima soprattutto nei mesi più caldi in cui si possono accumulare pulci e zecche nella cuccia.

Se invece devi scegliere una cuccia da interno puoi optare per una cesta, una brandina o un comodo divano. Anche in questo caso dovranno essere facili da pulire e sufficientemente imbottite per assicurare tutto il comfort possibile al tuo cane.

Scegliere il posto migliore per inserire la cuccia

Metti il letto in un posto caldo e al riparo da correnti fredde. Potresti pensare di posizionare la cuccia in salotto se al tuo cagnolino piace stare in compagnia. Invece, se il cane deve dormire in giardino devi scegliere un posto non umido e il più possibile al riparo dalle intemperie.

Dove acquistare la cuccia per il cane

