Come perdere peso prima dell’abbuffata di Natale

Non vuoi rinunciare agli stravizi delle feste? Allora devi prepararti con una dieta accurata. Ecco qualche dritta.

Non vuoi rinunciare agli stravizi delle feste? Allora devi prepararti con una dieta accurata prima dell’arrivo dell’abbuffata natalizia. Ecco qualche dritta.

La dieta che anticipa il Natale

Già i tuoi sensi di colpa sono iniziati prima dell’abbuffata di Natale? Forse sì, sei già proiettato tra panettoni, cappone ripieno, i muffin salati, risotti, cannelloni, filetto di arrosto e tante altre prelibatezze che solo a pensarci fanno venire l’acquolina in bocca e prendere qualche kg in più.

Ma perdere qualche chilo di troppo prima degli stravizi può essere l’idea calzante del periodo, basta seguire delle semplici regole alimentari per almeno 20 giorni (prima del 25 dicembre?).

Sono dei sacrifici quelli che dovrai fare ma se ti armi della giusta motivazione riesci nel tuo intento. Insomma, ti farai un regalo anticipato.

Prendi un’agenda ed inizia a segnare tutte le motivazioni che ti spingono a perdere quei chili di troppo così da ricordarli ogni giorno e ogni qual volta che lo scoraggiamento verrà a bussarti (come quando ti troverai davanti ad una Bakery), non tralasciando di certo le emozioni che senti: assecondale senza evitarle.

Cosa fare adesso? Darsi una mossa nel vero senso della parola: inizia con l’attività fisica.

Se vuoi bruciare i grassi è meglio dedicarsi all’attività aerobica come una camminata veloce con passo costante almeno per 20 minuti al giorno.

Forse sei un ‘comodista’? Ti piace prendere l’ascensore ed evitare le scale? Questa volta (aiutati con l’agenda delle motivazioni) dovrai rinunciare alla comodità, utilizza le scale: rassoderai addome, cosce e glutei.

Non avere paura del cambiamento, quello è già iniziato nel momento in cui hai scelto di proseguire nella lettura di questo articolo.

Adesso datti delle regole alimentari che puoi davvero rispettare, senza strafare per poi sentirti frustrato.

Sostituire le farine raffinate (bianche) con farine integrali (di grano, di farro, di kamut, etc.) e alternare la pasta al consumo di cereali integri in chicco (soprattutto avena). In questo modo, si fa il pieno di fibre e si abbassa l’indice glicemico (misura la velocità di digestione e assorbimento dei cibi contenenti carboidrati e il loro effetto sulla glicemia) del pasto.

Le fibre sono essenziali in quanto rallentano l’assorbimento degli zuccheri, sia dei grassi, aumentando il senso di sazietà.

La colazione è importante e puoi concederti dei biscotti integrali al mattino, i cereali leggeri magari con del latte scremato.

Non vuoi rinunciare allo spuntino o alla merenda? Fai bene, puoi concederti della frutta o dello yogurt con del riso soffiato.

Se preferisci qualcosa di fresco puoi scegliere un frullato.

Ovviamente durante i pasti della giornata tieni d’occhio le porzioni, per pranzo e cena scegli proteine magre e pesce.