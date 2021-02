Come fare per non prendere troppo peso durante la gravidanza?

C'è una paura diffusa tra le neo mamme: quella d'ingrassare e non perdere più i chili presi. Ci sono dei modi per non prendere troppo peso.

L’ aumento di peso durante la gravidanza è un evento fisiologico e può oscillare tra gli 8 e i 12 kg.

è un evento fisiologico e può oscillare tra gli 8 e i 12 kg. Per non prendere troppo peso non bisogna ‘mangiare per due’.

Ci sono una serie di accortezze alimentari che possono limitare l’aumento di peso.

C’è una paura diffusa tra le neo mamme: quella d’ingrassare e non perdere più i chili presi. Ci sono dei modi per non prendere troppo peso durante la gravidanza, vediamo quali.





Gravidanza e peso

L’aumento di peso durante la gravidanza sembra un evento inevitabile tuttavia ci sono dei casi in cui l’aumento è davvero minimo.

Ogni donna è unica ed ha una propria conformazione fisica ed una storia ostetrica della famiglia.

L’aumento di peso durante la gravidanza è un evento normale, si possono prendere dagli 8 ai 12 kg.

Questo aumento – però – non deve essere dato dal ‘mangiare per due’, questa è una filosofia di pensiero errata e che non apporta dei benefici.

L’aumento avviene perché avvengono diverse trasformazioni nel corpo della gestante: il volume del sangue aumenta per garantire al bambino il nutrimento e l’ossigeno, la circolazione linfatica rallenta (infatti si presentano edemi soprattutto alle estremità), l’utero, la placenta e il liquido amniotico pesano circa 1,5-2 kg, il bambino in media può arrivare a pesare 3 chili.

Questi cambiamenti avvengono in maniera del tutto fisiologica, di conseguenza un aumento di peso di 8 chili è quasi scontato.

Non per questo bisogna perdersi d’animo, anzi, bisogna gioire di questi cambiamenti del proprio corpo che sono essenziali per la crescita in salute del nascituro. Tra l’altro, affrontare diete ferree può compromettere la salute della madre e del bambino, così come le diete fai da te.

Se la paura d’ingrassare è molta, bisogna parlarne con il proprio ginecologo che saprà dare delle indicazioni che di certo non andranno ad incidere in maniera negativa sul vostro benessere.

Quindi la domanda da porsi è: ‘Come fare per non prendere troppo peso in gravidanza?’.

Innanzitutto, l’importante è mangiare in maniera sana, adeguatamente senza restrizioni fai-da-te. Assumendo alimenti sani non si acquisisce più peso del previsto e inoltre si vanno ad assicurare tutti i nutrienti necessari anche al bambino.

Un modo per non sentirti affamata? Fare molti spuntini al giorno, in questo modo aiuterai anche la digestione.

Seleziona la giusta alimentazione costituita da frutta e verdura, carne bianca, pesce.

Evita i cibi grassi, fritti, le merendine e le bevande zuccherate.

Hai delle voglie? Conceditele, è giusto assecondarle ma non dimenticare di ‘recuperare’ dopo.

Per combattere la ritenzione idrica bisogna bere almeno 1 litro di acqua al giorno.

Riduci la quantità di sale, in questo modo eviterai il ristagno di liquidi.

In base alle tue condizioni fisiche scegli di fare una dolce attività fisica, tenendoti in movimento.