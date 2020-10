Come disintossicare il fegato, rimedi naturali

In alcune occasioni il fegato può trovarsi in uno stato di ‘sovraccarico’ e intossicazione. La priorità in quel momento è quella di depurarlo. Se non sai come fare e vuoi dei consigli pratici che puoi intanto attuare a casa, la lettura di questo articolo ti sarà utile.

Il fegato e il metabolismo dei nutrienti

Un organo essenziale, nonché ghiandola (fa parte del sistema endocrino), per il metabolismo dei nutrienti: il fegato ne costituisce il centro più grande.

Numerose sono le sue funzioni che vanno oltre quella accennata: produce la bile, procede alla sintesi del colesterolo e i trigliceridi.

Nel fegato vengono ‘raccolti’ e mantenuti glicogeno, vitamina B12, ferro e rame fino a quando l’organismo li richiede.

Connesso all’apparato digerente è costituito da quattro lobi (immaginali come delle porzioni rotondeggianti), la sua forma è ovoidale e gli epatociti sono le cellule fondamentali del fegato.

Questi hanno delle peculiarità eccezionali rispetto a tante altre cellule del corpo perché costituiscono dei veri centri metabolici e catabolici; captano le sostanze nutritive e secernono i componenti della bile.

Inoltre, sintetizzano la maggior parte delle proteine del plasma, le proteine di trasporto per altre sostanze (carrier), i fattori della coagulazione, alcune vitamine ed ormoni e regolano il metabolismo. [Treccani]

Le sue cellule ‘neutralizzano’ le sostanze tossiche (disintossicazione) ma il fegato deve essere ‘aiutato’ a rimanere nel suo stato fisiologico senza incorrere a situazioni che possono ostacolare la sua funzione.

Come?

Assumendo dei comportamenti salutari e previdenti quali:

Evitare l’automedicazione (il fai-da-te) se non strettamente necessario e sotto indicazione medica.

Astenersi dal consumo (soprattutto eccessivo) di alcol. Un bicchiere di vino durante i pasti può andare bene.

Non ‘mischiare’ i farmaci tra loro, potrebbero esserci inoltre delle possibili interazioni.

Fare attività fisica.

Ricorrere ad un’alimentazione equilibrata (astieniti da cibi molto grassi).

Consuma molto frutta e verdura (favorirai l’assunzione di fibre).

A tal proposito, ecco alcuni consigli ‘depuranti’: