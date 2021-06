Come disinfestare la casa dalle termiti?

Parliamo delle termiti, insetti fastidiosi che si nutrono di legno rovinando tutto ciò che trovano nella vostra casa. Possono essere confuse con le formiche con le ali eppure c’è una differenza essenziale che risiede nelle ali: le formiche alate hanno le ali lunghe tanto quanto il corpo, le termiti invece le hanno lunghe il doppio del corpo e ripiegate su se stesse.

Ma torniamo alla domanda principale, come eliminare le termiti da casa? Non vogliamo parlare di prodotti chimici che fanno male anche alla vostra salute ma di alcuni rimedi naturali che potete provare prima di chiamare una ditta specializzata nella disinfestazione.

Eliminare le termiti, rimedi naturali per disinfestare casa

Le termiti amano ‘camminare’ insieme, si riproducono velocemente rovinando pavimenti, mobili, travi e tutto il legno che trovano in giro. Bisogna stare ben attenti agli escrementi che possono lasciare, quale segnale della loro presenza, si nascondono dalla luce e si muovono con il buio.

Insomma, sono davvero fastidiose e pericolose per i beni materiali del nostro appartamento non tanto per la salute dell’uomo ed è necessario agire velocemente prima che sia troppo tardi, possono far crollare le fondamenta e le pareti della casa.

Passiamo a due rimedi naturali che possono essere efficaci contro le termiti:

1. Vermi nematodi

Questi vermi sono utilizzati per la lotta contro le termiti. Si utilizzano diluendo in acqua un inoculo di questi vermi che s’insedieranno nell’ospite causandone la morte entro 48 ore. Tuttavia, non riescono a sterminare un’intera colonia di termiti. I vermi nematodi possono essere acquistati nei negozi di giardinaggio e – oltre i 15° – devono essere conservati in frigo.

2. Acido borico

L’acido borico risulta essere la prima scelta fai-da-te contro i mangia-legno, questo è usato come antisettico, insetticida e disinfettante e agisce sulle termiti con cui entra in contatto ma non contro i nidi. Una particolarità sconosciuta però è che le termiti hanno la capacità di ‘evitare’ il legno impregnato di acido borico.

Insomma, potete anche provare questi rimedi naturali e per alcune termiti possono anche funzionare ma sarebbe più indicato contattare una ditta specializzata nel trattamento di questi insetti mangia-legno.