Come capire quali sono le crocchette migliori per i cani

Per scegliere le crocchette per il proprio cane è di fondamentale importanza imparare a leggere con attenzione le etichette, dove sono riportati tutti gli ingredienti. I cani possono mangiare anche gli ortaggi e i cereali, oltre alla carne, ma è importante che le crocchette per cani vedano proprio la carne come ingrediente più importante. Sarebbe auspicabile che nella lista degli ingredienti non si parlasse di farina di carne o di prodotti a base di carne, ma venissero indicati il manzo, il pollo, e così via.

La scelta e il dosaggio

Lo stesso dicasi per il pesce, fermo restando che ogni animale – proprio come ogni essere umano – ha dei gusti specifici. Ecco perché il consiglio è di non fare scorte infinite di un prodotto che non è mai stato acquistato in precedenza, perché c’è sempre il rischio che questo possa essere rifiutato. È vero che il pesce è un alimento salutare, ma nel caso in cui esso dovesse essere rifiutato dal carne sarà bene accettare la cosa. Piuttosto, conviene focalizzarsi sul dosaggio. Le indicazioni dei prodotti in commercio segnalano sempre il dosaggio ideale di tutti gli elementi nutrizionali che devono essere serviti, anche in funzione del peso forma dell’animale. È chiaro, comunque, che si tratta di semplici linee guida, e vale sempre la pena di affidarsi a un veterinario per sapere ciò che serve al proprio cane.

L’età del cane

Nel novero degli aspetti su cui ci si deve focalizzare c’è anche quello che riguarda l’età del cane. Non è un caso che sul mercato si trovino le crocchette puppy, quelle regular, quelle premium e quelle light. Le crocchette puppy, cioè per i cuccioli, si caratterizzano per un alto contenuto di calcio e servono a garantire uno sviluppo osseo adeguato agli animali. Le crocchette regular, invece, sono destinate ai cani adulti che seguono un’attività fisica normale, naturalmente diversa in base alla razza. Le crocchette premium, ancora, sono rivolte alle cagnoline che aspettano dei cuccioli o che li stanno già allattando, ma anche agli animali che svolgono un’attività fisica più intensa. Infine, le crocchette light vanno bene per i cani un po’ più anziani o comunque sedentari.

Le dimensioni delle crocchette

Il formato delle crocchette non è un aspetto di secondaria importanza. È indispensabile, infatti, che i vari pezzi siano di una grandezza che si adatti alla bocca del cane. Nel caso in cui le dimensioni siano esagerate, c’è il rischio che la masticazione risulti complicata. Ma d’altro canto non bisogna pensare che le crocchette molto piccole siano sempre perfette: anzi, potrebbe succedere che l’animale le ingurgiti senza masticarle, e ci potrebbero essere dei problemi di digestione o di soffocamento. In generale, per la scelta del cibo per cani conviene ascoltare i suggerimenti del veterinario, non badando ad aspetti come il packaging o la pubblicità in televisione. Solo il veterinario conosce le specifiche condizioni fisiologiche, come per esempio le intolleranze, dell’animale, oltre al suo stato di salute.

Le crocchette Primordial Grain Free

Tra le migliori proposte che si possano trovare sul mercato non si può non menzionare Primordial crocchette , preparate con materie prime di valore e del tutto grain free. Questa linea è stata sviluppata da Mister Pet, con ingredienti che vengono selezionati con cura e poi sono tracciati lungo l’intera filiera. Si tratta, dunque, di prodotti che offrono gli standard di qualità più elevati ma che conservano un prezzo più che conveniente. Il laboratorio di analisi interno assicura numerosi controlli svolti in tempo reale, in modo che tutte le fasi di lavorazione possano essere monitorate con la massima attenzione.

