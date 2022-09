Coma etilico: cause, evoluzione e come soccorrere

Il coma etilico è un avvelenamento acuto che sconvolge il sistema nervoso centrale e lo rende incapace di funzionare.

Cause

Non siamo tutti uguali quando si tratta di alcol. Infatti, è quasi impossibile determinare il numero di bicchieri che causano il coma etilico (o alcolico) perché varia da persona a persona e dipende da diversi fattori: sesso, età, peso, digiuno, velocità con cui l’alcol viene ingerito.

I giovani sono, quindi, più esposti al rischio di coma alcolico, perché consumano sempre più bevande alcoliche in modo eccessivo, non sono necessariamente abituati e per la maggior parte hanno ancora una corporatura abbastanza leggera.

Evoluzione

Ci sono quattro fasi nello sviluppo dell’intossicazione da alcol e variano da individuo a individuo.

Fase 1 (da 0,5 a 0,7 g/l):

Capacità intellettuali in declino

Concentrazione ridotta

Diminuzione dell’attenzione

Imprecisione dei gesti

La persona non si rende conto di nulla.

Fase 2 (da 0,7 a 1,5 g/l):

Forte eccitazione, persino euforia

Disinibizione

Fase 3 (da 1,5 a 2 g/l):

Discorsi incoerenti

Meno coordinazione nei movimenti

Euforia totale

Pupille dilatate

Vomito o diarrea

Coma stadio 4 (>3 g/l):

Rallentamento della frequenza respiratoria

Bronchi congestionati

Ridotta capacità respiratoria

polso lento

bassa pressione sanguigna

Bassa temperatura corporea

La persona è calma, come se dormisse, perché il suo tono muscolare è ridotto. Gli stimoli del risveglio non funzionano. La persona non può più muoversi, o con grandissima difficoltà. La sua pelle è umida e da fredda a ghiacciata. Il suo respiro può essere a scatti a causa di bronchi congestionati con un alto rischio di soffocamento.

Aiuto

Innanzitutto, bisogna capire se la persona sta respirando. Se questo è il caso mettere la persona in PLS (Posizione di sicurezza laterale): inclinare leggermente la testa e il collo all’indietro e verso terra per evitare di soffocare in caso di vomito. Mettere un cuscino (o dei vestiti) sotto la sua testa per proteggere la colonna vertebrale. Chiamare il 118.

