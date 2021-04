Colapesce e Dimartino, “Musica leggerissima” è doppio platino

ROMA (ITALPRESS) – “Musica leggerissima” conquista, primo tra i brani sanremesi, il Doppio Disco Di Platino. Per celebrare la certificazione, Colapesce e Dimartino pubblicano una straordinaria collaborazione internazionale con il producer e dj italo/francese Cerrone che ha realizzato una versione inedita del brano “Musica leggerissima”. Un remix tutto da ballare, prodotto da una vera e propria icona della musica dance mondiale, vincitore di 5 Grammy Awards e di un Golden Globe come “Best producer of the year”. Cerrone è una delle leggende viventi della disco music con oltre 30 milioni di dischi venduti nel mondo; negli anni ’70 ha rivoluzionato il genere sintetizzando in un sound unico sperimentazione elettronica e disco music e marchiato a fuoco le notti di New York allo Studio 54 insieme a Andy Warhol e Jean Paul Gaultier, ispirando artisti come Daft Punk, Phoenix, Sèbastien Tellier e tutto il movimento french touch.

Un successo, quello di Colapesce e Dimartino, che si conferma settimana dopo settimana su tutte le classifiche di vendita, in radio e sul web. Sono, infatti, 6 le settimane consecutive in vetta alla classifica Earone dei brani più trasmessi dalle radio e 5 le settimane consecutive al n.1 della classifica FIMI dei singoli più venduti. Mentre su YouTube il video ufficiale (https://www.youtube.com/watch?v=Q7NjUxGMv7Y), diretto da Ground’s Oranges, ha superato i 33 milioni di visualizzazioni, confermandosi il videoclip più visto del Festival di Sanremo 2021. Quest’estate la coppia di cantautori rivelazione dell’anno sarà live nei principali festival e arene estive italiane. Il tour estivo, organizzato e prodotto da OTR Live, partirà il 9 luglio dal Festival Dei Due Mondi di Spoleto (PG) e proseguirà il 10 luglio all’Arena della Regina di Cattolica (RN), il 16 luglio al Luce Music Festival di Bitonto (BA), il 26 alla Cavea Autorium Parco della Musica di Roma, il 31 luglio al Parco dei Suoni di Riola Sardo (OR), il 28 agosto a Taormina con la data già sold out al Teatro Antico, il 3 settembre a Settembre Prato E’ Spettacolo di Prato e il 4 settembre al No Sound Fest di Servigliano (FM).

