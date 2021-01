Chiodi di garofano: benefici per la salute e come si usano

I chiodi di garofano aiutano la digestione, sono antinfiammatori, antisettici e antiossidanti.

I benefici per la salute dei chiodi di garofano

Come riportato su Futura-Sciences.com, il chiodo di garofano è un rimedio riconosciuto efficace nell’alleviare il mal di denti. È particolarmente indicato per adulti e adolescenti.

I chiodi di garofano sono molto ricchi di eugenolo. Perciò, è utilizzato nella composizione della maggior parte dei collutori prescritti per il trattamento di una malattia orale, sia dentale che gengivale. A volte basta posizionare un chiodo di garofano tra due denti per avere un rapido sollievo.

Il chiodo di garofano è ottimo per stimolare il corpo e per combattere l’astenia fisica o mentale. Inoltre, il suo effetto dopante gli ha fatto guadagnare una reputazione come afrodisiaco fin dall’antichità. È anche efficace contro i virus invernali come l’influenza.

Chiodi di garofano: usi e consumi

I chiodi di garofano possono essere consumati direttamente sotto forma di infuso, olio essenziale, decotto, soluzione alcolica ma anche con un impacco.

Contro flatulenza, diarrea, parassiti intestinali e dolori dentali, si può assumere da 2 a 4 gocce di olio essenziale di chiodi di garofano 3 volte al giorno nel miele. Si possono usare i chiodi di garofano anche nella cucina di tutti i giorni.

Per quanto riguarda il dolore dentale, possiamo consumare direttamente lo spicchio mettendolo in bocca, nellaa zona dolorante.

Poiché, poi, il chiodo di garofano consente la dilatazione della cervice, si consiglia alle donne in procinto di partorire di consumare un infuso di chiodi di garofano per facilitare il parto e ridurre il dolore.

Infine, durante la dentizione del bambino, potrebbe essere consigliabile utilizzare una piccola quantità di olio essenziale di chiodi di garofano ma è sempre meglio chiedere un consiglio al proprio farmacista o erborista di fiducia.