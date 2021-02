Che cos’è la medicina omeopatica e come sfruttarla

Hai sentito parlare di medicina omeopatica scopri che cos’è e come funziona.

L’omeopatia è una delle medicine alternative e non convenzionali più diffusa al mondo, sono anni ormai che accompagna la medicina tradizionale. Ci basta pensare che questo tipo di medicina è nata tra il 700 e l’800 e ancora oggi è possibile utilizzarla in alcuni casi. Trovare prodotti omeopatici online non è difficile, essendo una delle medicine alternative più diffuse al mondo il commercio dei prodotti correlati ad essa è vastissimo. Ma andiamo a scoprire meglio questo tipo di medicina e vediamo quando e perché sceglierla.

Qual è il principio base dell’omeopatia?

Il principio base dell’omeopatia è quello di somministrare ad un paziente un farmaco che possa provocare nella persona sana delle manifestazioni simili ai sintomi che una persona malata manifesta. È un concetto un po’ complesso che possiamo però semplificare dicendo che l’omeopatia prevede l’assunzione di farmaci omeopatici che solitamente sono realizzati con sostanze naturale che ricreano i stessi sintomi di una patologia, di cui il paziente è affetto, per far sì che il suo organismo abbia una reazione che lo porti alla guarigione.

In cosa si differenzia dalla medicina tradizionale?

La medicina tradizionale risolve il sintomo e cura la patologia, quindi il farmaco che ci viene fornito porta alla soluzione del problema in tempi più o meno lunghi. Questo fa sì però che non si vada mai a curare il reale problema che ha causato la patologia, a meno che non si svolga un esame più approfondito. La medicina omeopatica invece è proprio questo che porta a fare, non solo si cura il sintomo ma spinge l’organismo a cercare la causa del problema e ad innescare un processo di guarigione al fine di riequilibrare l’intero organismo.

Quale delle due è più valida?

Non è possibile escludere la medicina tradizionale dalle nostre vite, essa ci permette di salvarci la vita e di curare ogni tipologia di patologia. Ci sono poi ancora numerosi studi e numerosi dubbi sulla funzionalità della medicina omeopatica che infatti non viene praticata da tutti i medici ma solo ed esclusivamente da chi crede in essa.

Cosa sono i farmaci omeopatici

I farmaci omeopatici sono dei farmaci che appunto vengono realizzati con sostanze naturali e volti a scatenare maggiormente un sintomo o una patologia per spingere l’organismo a auto curarsi.

Quando non può essere utilizzata la medicina omeopatica?

La medicina omeopatica ha dei limiti ben evidenti, non è possibile utilizzarla quando il sistema o l’organismo umano è seriamente compromesso. Come abbiamo detto più volte la medicina prevede di spingere il corpo ad avere una reazione per ritrovare il suo benessere, quando però ormai il corpo è seriamente compromesso non ha le capacità per fornire queste risposte quindi la medicina omeopatica è del tutto inutile.

Come hai visto in questo articolo abbiamo capito su cosa si basa la medicina omeopatica e come possiamo sfruttarla a nostro vantaggio, ti ricordiamo che è una medicina alternativa e non tutti i medici sono favorevoli al suo utilizzo. Qualora tu presentassi una patologia o dei problemi ti consigliamo sempre di confrontarti con il tuo medico curante.