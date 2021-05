ROMA (ITALPRESS) – Niente veti nè su Albertini nè su Bertolaso. E’ quanto è emerso dallo scambio di messaggi di questa mattina tra Matteo Salvini e Giorgia Meloni. Il leader della Lega – fanno sapere fonti della Lega – ha espresso grande soddisfazione nell’apprendere “che non ci sono e non ci saranno veti incomprensibili a soluzioni utili” e mercoledì ci sarà un tavolo per discutere di amministrative convocato proprio su richiesta di Salvini.

