Perché il cane scava? E come si può impedirgli di farlo?

Scavare è un comportamento istintivo del cane. Ci sono alcune razze – come il terrier o il bassotto – che sono state allevate specificatamente per la capacità di scavare.

PERCHÉ IL CANE SCAVANO

I cani spesso scavano perché annoiati. Se si lascia il cane da solo in un giardino, scava perché ha voglia semplicemente di fare qualcosa. La soluzione, in tal caso, sta nel giocare con il cane e nel mettergli a disposizioni dei giocattoli da masticare.

Scavare, inoltre, è un’azione per la fuga. Il cane, magari, potrebbe aver deciso di lasciare un recinto perché ci sono cose più interessanti che può fare altrove o perché – se non è sterilizzato – vuole unirsi con un altro cane.

Poi, dal momento che gli strati più profondi del suolo tendono ad essere più freddi, il cane potrebbe scavare anche per trovare sollievo dal caldo. Da qui l’importanza di fornire sempre un posto fresco ombreggiato all’animale, quando si trova fuori casa.

I cani, inoltre, sono dei grandi ‘risparmiatori’: conservano le ossa o altro per, poi, recuperarle quando ne avvertono il bisogno.

Un cane femmina, poi, può scavare per creare un ‘nido’ per i propri cuccioli e ciò può avvenire anche se non è in gravidanza.

COME IMPEDIRE CHE IL CANE SCAVI

Il trucco per arrestare il comportamento indesiderato di un animale domestico è capirlo e , successivamente, spingerlo a comportarsi come vogliamo.

Ecco delle soluzioni generali: