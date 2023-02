Cancro al seno, mastectomia per una bambina di soli 7 anni

Una bambina cilena di 7 anni è stata operata per un cancro al seno. È la paziente più giovane al mondo ad essere stata diagnosticata con questo tipo di tumore.

Intervistata da i24News, la madre ha spiegato: “Le facevo il bagno e ho scoperto una specie di nodulo nel suo seno. Il medico che ho consultato mi ha subito detto che non era un fenomeno comune e che se il nodulo cresceva, poteva causare problemi. Quando ho portato mia figlia dall’oncologo, tutto ciò che ha detto è che non voleva essere calva. Non si rende conto di aver perso il suo seno”.

Rischio di metastasi

La bambina ha subito una mastectomia. I suoi genitori attendono i risultati delle analisi per sapere se il tumore situato nel seno si sia diffuso ad altri organi.

Se, sfortunatamente sarà così, la bambina dovrà essere seguita da specialisti nel trattamento dei giovani pazienti, a Barcellona. Auguriamo di tutto cuore che la sua malattia sia stata rilevata in tempo e che non abbia avuto il tempo di diffondersi altrove nel suo corpo.

Cos’è la mastectomia?

La mastectomia è un intervento chirurgico che consiste nella rimozione totale della mammella. Viene spesso eseguita come parte del trattamento del cancro al seno, quando la malattia è localizzata nella mammella.

La mastectomia può essere associata ad altri interventi chirurgici, come la rimozione dei linfonodi ascellari, a seconda della gravità della malattia. In alcuni casi, può essere possibile effettuare una mastectomia parziale, in cui viene rimossa solo una porzione della mammella. La scelta del tipo di intervento chirurgico dipende da molti fattori, tra cui la gravità del tumore, la dimensione della mammella, l’età e la salute generale della paziente.