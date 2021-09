Caduta dei capelli: quale aiuto può arrivare dalla lozione Foltina Plus?

La caduta dei capelli è un problema che interessa sia uomini che donne, rendersi conto, guardandosi allo specchio, che la chioma non è più piena e vedere tanti capelli ogni giorno nel lavandino e sul pettine, crea una sensazione di inadeguatezza e ciò porta a diventare insicuri nel rapporto con altri. Tale fenomeno, però, può essere contrastato, basta modificare lo stile di vita e nel contempo selezionare prodotti giusti, uno di questi è la lozione Foltina Plus che aiuta, insieme a una dieta corretta e alla riduzione dello stress, a contrastare la problematica.

Cause della cauta dei capelli

I capelli possono cadere in specifici periodi della vita che:

Coincidono con il cambio di stagione.

Sono particolarmente difficili e stressanti.

Rappresentano condizioni particolari e transitorie, come la gravidanza.

Anche farmaci e patologie, come l’anemia, possono determinare il diradamento della chioma, ma non sempre occorre preoccuparsi. Bisogna sapere che ogni giorno perdiamo dai 40 ai 120 capelli, si tratta del normale turnover, qualora, però, essi siano di più si può ricorrere a differenti strategie per rallentare il processo, queste possono essere affiancate dall’utilizzo di Foltina Plus: una lozione a base di attivi naturali.

Sono state scelte materie prime di elevata qualità tra cui arginina, che migliora l’afflusso sanguigno a livello della cute così da stimolare l’ossigenazione del follicolo, serenoa repens, che regola i livelli degli ormoni responsabili della caduta dei capelli, infine c’è il fieno greco che stimola l’allungamento della chioma (qui trovi le opinioni su Foltina Plus)

I rimedi per tornare ad avere una chioma fluente

Quando ci si accorge che la caduta dei capelli è massiccia occorre agire su più fronti per migliorare la situazione. Una dieta sana, ricca di vitamine e fibre è sicuramente il punto di partenza per iniziare. Assumendo pochi alimenti ricchi di vitamine del gruppo B, acidi grassi omega 3, zolfo, ferro e zinco la chioma si potrebbe indebolire, quindi via libera a:

Frutta secca , come mandorle e noci.

, come mandorle e noci. Legumi , come fagioli e lenticchie.

, come fagioli e lenticchie. Alimenti proteici come uova, carni bianche e salmone.

come uova, carni bianche e salmone. Tanta verdura di stagione.

In secondo luogo cercare di agire sullo stress dovuto a questioni lavorative o familiari, provare a trovare una routine che non grava particolarmente sulla propria psiche o ritagliarsi degli attimi di relax intenso per riconnettersi con il proprio io interiore e ritrovare la calma. Anche il fumo di sigaretta è tossico per la chioma perché potrebbe creare infiammazioni al cuoio capelluto e alterare la produzione di sebo favorendo la formazione di forfora. Pure gli ormoni sono nemico della chioma quindi bisogna tener presente che se si soffre di patologie in questo senso o ci si trova in alcune fasi della vita come la menopausa, la perdita dei capelli potrebbe essere più intensa.

Parallelamente a ciò bisognerebbe evitare l’utilizzo di trattamenti aggressivi come decolorazioni spinte, permanenti o stiraggi chimici. Meglio impiegare prodotti naturali da affiancare a una lozione anticaduta come Foltina Plus. Questa agisce a differenti livelli: fornendo le sostanze nutritive che favoriscono la crescita del capello, stimolando la circolazione sanguigna che tiene attivi i bulbi, facilitando la ricrescita soprattutto nelle aree dove si è verificato una cospicua perdita e donando alla chioma un aspetto sano, infatti essa dopo un trattamento appare forte e lucente. L’applicazione è molto facile, basta nebulizzare la lozione sui capelli bagnati e tamponati o anche su quelli asciutti, una volta al giorno.

Per far ritornare la propria chioma bella e fluente, quindi, è indispensabile modificare il proprio stile di vita facendo una dieta sana e varia, un punto di partenza è quello di smettere di fumare e utilizzare i prodotti giusti, evitando quelli aggressivi ma selezionando lozioni che ne stimolano la ricrescita come Foltina Plus.