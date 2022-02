È stato approvato il cosiddetto bonus psicologo 2022. In questo articolo vi diremo cos’è e come richiederlo.

Le commissioni riunite Affari Costituzionali e Bilancio hanno approvato il cosiddetto bonus psicologo 2022. In questo articolo vi diremo cos’è e come richiederlo.

Cos’è il bonus psicologo 2022?

Ieri notte è stato approvato il bonus psicologo 2022, che adesso passerà alla Camera. Con questa misura, il Governo intende stanziare almeno 20 milioni di euro finalizzati al potenziamento dell’assistenza e dei servizi rivolti alla promozione del benessere psicologico collettivo ed individuale.

Come dichiarato dal ministro Speranza: “C’è bisogno di più risorse per l’assistenza territoriale e psicologica con una azione sistemica. Il bonus è un primo segnale e il mio impegno c’è.”.

Ciò risulta particolarmente vero in un periodo storico come il nostro, in cui la pandemia e tutte le misure messe in atto per ostacolare la diffusione del Covid19 hanno favorito un aumento delle manifestazioni psicopatologiche nella popolazione generale.

Di questi fondi, la metà sarà destinata al miglioramento dei servizi già presenti sul territorio e al reclutamento di nuovi professionisti nell’ambito della salute mentale. La restante parte, invece, finanzierà quei cittadini che intendono avviare o continuare un percorso di psicoterapia: verranno rilasciati dei voucher con un importo massimo di 600 euro.

Chi può richiederlo?

Il contributo può essere richiesto da chiunque necessiti di un supporto psicologico, senza distinzioni di età, e verrà erogato sulla base della propria fascia Isee.

Il provvedimento mira a dar sostegno ai soggetti con difficoltà economiche e, di conseguenza, verranno escluse le persone fisiche con Isee superiore a 50mila euro.

Le risorse previste dovrebbero raggiungere circa 16mila cittadini e potranno essere utilizzate “per sostenere le spese relative a sessioni di psicoterapia fruibili presso specialisti privati regolarmente iscritti all’albo degli psicoterapeuti.”.

Non sono ancora disponibili ulteriori dettagli riguardanti le modalità per presentare la domanda per il bonus psicologo 2022, ma verranno rilasciate entro 30 giorni dall’entrata in vigore del Decreto Legge Milleproroghe (che contiene la misura).

La Camera apporrà la fiducia su questo dl domani, venerdì 18 febbraio.

Se volete restare aggiornati, seguiteci su Facebook cliccando qui!

LEGGI ANCHE: Bonus Acqua Potabile 2022, cos’è e come richiederlo