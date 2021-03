Bagel, quante calorie contiene e quali sono i nutrienti?

I bagel vengono solitamente consumati a colazione ma spesso notiamo questi prodotti da forno anche nei menu del pranzo o della cena. Questo perché i bagel sono perfetti per ogni occasione.

Quante calorie ci sono in un bagel? Ebbene, luoghi differenti producono bagel diversi. E quando si tratta di bagel acquistati in un negozio possono differire anche per dimensioni e ingredienti.

In generale, comunque, come spiegato su Fabiosa.com, i bagel possono contenere da 240 a 400 calorie. Secondo l’USDA (Dipartimento dell’agricoltura degli Stati Uniti d’America), un bagel medio medio normale può arrivare fino a 277 calorie. Senza, però, contare il condimento.





Ecco un elenco di nutrienti per un bagel medio:

Proteine : 11 grammi

: 11 grammi Grassi : 1 grammo

: 1 grammo Grassi saturi : 0,3 grammi

: 0,3 grammi Carboidrati : 55 grammi

: 55 grammi Fibre : 2 grammi

: 2 grammi Zucchero : 9 grammi

: 9 grammi Sodio: 443 milligrammi

Un bagel, quindi, contiene quasi la stessa quantità di carboidrati di tre fette di pane.

Tuttavia, non si può dire che i bagel siano malsani perché contengono nutrienti come vitamine e minerali. Infatti, la maggior parte dei bagel viene cotta con la farina arricchita: ecco perché i bagel sono una buona fonte di ferro e vitamine del gruppo B.

Questi prodotti da forno contengono anche calcio e magnesio, a seconda del tipo di bagel acquistato. Infine, i bagel sono ricchi di proteine e rappresentano un’ottima fonte di fibre.