Avvelenamento da pesticidi, quali sono i sintomi? Cosa fare?

In Italia si utilizza circa il 2-3% dei pesticidi prodotti a livello mondiale e rischi di avvelenamento sono possibili; è bene conoscerne i sintomi e sapere come agire.





Avvelenamento da pesticidi: cosa succede al corpo? Impara ad intervenire

Un modo per approcciarsi all’utilizzo del pesticida è quello di leggere attentamente sulla confezione le modalità di utilizzo in cui viene segnalato il livello di pericolosità eventuale.

Inoltre, vanno tenuti in luoghi appositi, al chiuso (come in un armadio), lontano dalla portata dei bambini e in modo che non vengano confusi con altri generi alimentari.

Insomma, l’attenzione – in questi casi – non è mai troppa perché l’avvelenamento da pesticidi è un evento che può determinarsi.

Vogliamo trattare l’avvelenamento da insetticida (un pesticida) perché è molto acquistato e tenuto a casa per agire contro gli insetti.

Avvelenamento da insetticida

Sappiamo bene quanto l’insetticida sia letale per un insetto ma può essere velenoso anche per l’uomo se assorbito tramite la cute, inalato o ingerito casualmente.

La maggior parte degli avvelenamenti gravi da insetticida è dovuta a insetticidi organofosforici e carbammati o piretrinici.

Forse non lo saprai ma alcuni insetticidi sono inodori quindi è difficile accorgersi di esserne sottoposto ma ci sono dei sintomi ben determinati che possono metterti in allarme.

Gli insetticidi organofosforici e a base di carbammati possono causare:

Lacrimazione o visione annebbiata

Sudorazione

Salivazione eccessiva

Tosse

Vomito

Defecazione o minzione frequenti

Anomalie della frequenza cardiaca

Problemi respiratori

Solitamente, gli insetticidi piretrinici sono meno tossici per l’uomo. I sintomi dell’avvelenamento da piretrinici includono:

Starnuti

Occhi lacrimosi

Tosse

A volte, problemi respiratori

I sintomi durano ore o giorni dopo l’esposizione ai carbammati, ma la debolezza può durare per settimane dopo l’esposizione agli organofosforici.

É importante conoscere i sintomi da avvelenamento da insetticida perché solamente in questo modo puoi agire e sapere cosa fare e cosa dire al medico che – se lo riterrà opportuno – potrà sottoporti agli esami del sangue che possono confermare l’avvelenamento da organofosforici o da carbammati.

Per trattare l’avvelenamento vengono utilizzati diversi farmaci efficaci.

Cosa fare in caso di avvelenamento

Se accidentalmente si è riversato sugli indumenti o la pelle, rimuoverli immediatamente e detergere la pelle.

Negli altri casi, se ti accorgi di avere altri sintomi come quelli respiratori o anomalie cardiache, contatta il numero di emergenza 112 o il Centro antiveleno per una consulenza.

Di seguito l’elenco dei contatti dei Centri che operano 24h su 24h:

Bologna

Ospedale Maggiore

Via Largo Negrisoli 2 – tel. 051/6478955

Catania

Ospedale Garibaldi Centro Rianimazione

Piazza S. Maria Gesù – tel. 095/7594120

Cesena

Ospedale Maurizio Bufalini

Viale Ghirotti – tel. 0547/352612

Chieti

Ospedale Sant.ma Annunziata

tel. 0871/345362

Genova

Ospedale Gaslini – 010/3760873

Ospedale San Martino

Via Benedetto XV, n. 10 – tel. 010/352808

La Spezia

Ospedale Civile S. Andrea

Via Vittorio Veneto – tel. 0187/533296

Lecce

Ospedale Regionale Vito Fazzi

Via Moscati – tel. 0832/351105

Messina

Unità degli Studi di Messina

Villag. Santissima Annunziata – tel. 090/2212451

Milano

Ospedale Niguarda Ca’ Grande

Piazza Ospedale Maggiore 3 – tel. 02/66101029

Napoli

Ospedali Riuniti Cardarelli

Via Antonio Cardarelli 9 – tel. 081/5453333

Istituto Farmacologia e Tossicologia

Via Costantinopoli 16 – tel. 081/459802

Padova

Istituto di Farmacologia Universitaria

Largo Egidio Meneghetti 2 – tel. 049/931111

Pordenone

Ospedale Civile Centro Rianimazione

Via Montereale 24 – tel. 0434/399698

Reggio Calabria

Centro Rianimazione Azienda Ospedaliera

“Bianchi – Melacrino – Morelli”

Via G. Melacrino – tel. 0965/811624

Roma

Policlinico Agostino Gemelli

Istituto di Anestesiologia e Rianimazione

Largo Agostino Gemelli 8 – tel. 06/3054343

Policlinico Umberto I

Viale del Policlinico – tel. 06/490663

Torino

Università di Torino

Via Achille Mario Dogliotti – tel. 011/6637637

Trieste

Istituto per l’Infanzia

Via dell’Istria 65/1 – tel. 040/3785373