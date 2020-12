Arrivate in Italia le prime dosi del vaccino di Pfizer – BioNTech anti Covid-19

È arrivato alla frontiera del Brennero, proveniente dal Belgio, il furgone con le prime 9.750 dosi del vaccino anti Covid-19 di Pfizer-Biontech destinate all’Italia, secondo quanto si apprende. Scortato dai carabinieri, il mezzo si dirigerà ora all’ospedale Spallanzani di Roma.

Da domani saranno divisi per ogni regione e il 27 dicembre, giorno del V-day partirà la vaccinazione.

Nell’aeroporto militare di Pratica di Mare, sul litorale romano, tutto è pronto per l’avvio dei lavori: in una prima fase dall’aeroporto partiranno i lotti del vaccino Pfizer, ma sarà la seconda fase quella di maggior lavoro per l’hub militare: quando i punti di somministrazione passeranno da 300 a 1500 e partirà la campagna vaccinale di massa, presumibilmente tra la fine di gennaio e l’inizio di febbraio, diventerà quello il cuore logistico della distribuzione.