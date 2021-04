Arriva il tampone fai da te in farmacia e supermercati, quanto costa e come funziona

Da maggio sarà disponibile il test antigenico rapido nelle farmacie, i supermercati e le realtà commerciali aderenti.

Il costo varia tra 6-8 euro e l’esito arriva in 15 minuti.

Nel kit fai da te sarà presente un foglietto illustrativo con tutte le istruzioni da seguire prima di eseguire il test.

Manca poco all’arrivo del tampone fai da te per scoprire se si è positivi o negativi al coronavirus. Basteranno 15 minuti per avere l’esito, un prezioso strumento di autodiagnosi che eliminerà le ore di attesa ai drive-in.





Tampone fai da te: i costi e come funziona

Un test antigenico rapido che permetterà uno screening di massa a un prezzo accessibile di 6-8 euro. Si potranno individuare così anche gli asintomatici, ovvero coloro che non manifestano i sintomi del coronavirus ma che hanno contratto il virus.

É stato il Ministero della Salute ad inserire il prodotto di Xiamen Boson Biotech nell’elenco dei dispositivi medici, in Europa sarà distribuito dal gruppo austriaco Technomed che ha ottenuto la certificazione CE: “Siamo orgogliosi di poter fornire a tutta l’Europa il test per l’autodiagnosi Boson, un prodotto di qualità per contenere e combattere la pandemia“, ha dichiarato Moritz Bubik, l’amministratore delegato.

Il tampone fai da te sarà disponibile da maggio nelle farmacie, nei supermercati e in tutte le attività commerciali interessate e potrà essere effettuato in tutta tranquillità a casa senza l’aiuto di nessun professionista sanitario: sarà sufficiente inserire il tampone nella regione nasale. Basteranno 15 minuti di attesa per rilevare la presenza o meno del SARS-CoV-2 nel vostro organismo.

Prima dell’utilizzo bisognerà leggere minuziosamente le istruzioni contenute nel kit del tampone e quelle relative alla fiala con soluzione di estrazione.

I vantaggi sono tanti, oltre alla rapidità del risultato ed il costo accessibile a tutti, scoprire di essere negativi potrà dare più sollievo a coloro che per motivi strettamente necessari dovranno recarsi dai propri cari più fragili, inoltre permetterà d’incontrare gli amici e i familiari con più serenità pur rispettando le raccomandazioni: distanza interpersonale di almeno un metro, lavaggio frequente delle mani ed uso della mascherina.