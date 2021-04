Altri casi di Covid fra gli Azzurri: positivi Cragno, Florenzi e Grifo

ROMA (ITALPRESS) – Sale il numero degli azzurri che hanno contratto il coronavirus in occasione dell’ultima sosta per le Nazionali. Dopo la notizia relativa ai quattro membri dello staff e le positività di Bonucci e Verratti, altri tre calciatori che hanno fatto parte del gruppo di Mancini nei primi impegni delle qualificazioni mondiali hanno contratto il coronavirus. Il Friburgo ha fatto sapere che Vincenzo Grifo risulta contagiato, sebbene “con bassa concentrazione virale”, mentre a stretto giro di posta è arrivata la comunicazione del Paris Saint Germain: anche Alessandro Florenzi, che sabato era stato precauzionalmente escluso dalla sfida col Lille, è risultato positivo e salterà mercoledì l’andata dei quarti di Champions contro il Bayern Monaco. L’ultimo in ordine di tempo è Alessio Cragno, in campo invece sabato contro il Verona. Il Cagliari ha fatto sapere che il portiere è risultato positivo al Covid-19: “monitorato con attenzione dal suo rientro dagli impegni con la Nazionale italiana, il calciatore ha eseguito un nuovo test diagnostico nella giornata di ieri, domenica 4 aprile, e si trova attualmente in isolamento”. Da registrare anche un nuovo caso nel Torino, che però non ha comunicato l’identità del tesserato risultato positivo.

(ITALPRESS).