Allarme alimentazioni cani, 3 su 10 in sovrappeso con patologie o allergie

Per far ingrassare i nostri cani ci vuole davvero poco. Basta superare del 15% il loro peso forma per considerarli in sovrappeso, e con il 30% si è già nella fascia dell’obesità. I problemi legati alla dimensione fisica dei nostri amici a quattro zampe sono un preoccupante trend che non fa che aumentare. In Italia, infatti, il 63% dei cani hanno queste problematiche (studio condotto dalla Pet Obesity Task Force italiana). Inoltre, spesso la cattiva alimentazione dei nostri cani è dovuta alla cattiva alimentazione dei padroni.

Questi dati sono corroborati dall’Osservatorio sulla sana alimentazione di Dog Heroes, la startup che sta rivoluzionando in chiave sana il cibo per cani, che ha condotto uno studio su oltre 50.000 cani da cui è emerso che il 25% del campione è in sovrappeso (o con patologie/allergie). E questo, senza sorprese in realtà, succede nel 40% dei casi nei cani che vivono nelle città più grandi come Milano, Roma, Torino, Firenze, Napoli.

E un’alimentazione sbagliata può influire non solo sul peso, ma anche sulla salute dei nostri cani provocando diverse patologie e allergie. Dalle rilevazioni di Dog Heroes emerge una crescita sempre maggiore di patologie e allergie legate all’alimentazione.

Come rimediare quando ormai il danno è fatto?

“Prima di tutto evitare di dare gli avanzi del proprio pasto al cane – consiglia Valerio Guiggi, Medico Veterinario, Specialista in Ispezione degli Alimenti – e poi nutrirlo con un’alimentazione sana, bilanciata e personalizzata sulla base delle sue caratteristiche specifiche. Infatti, la migliore soluzione a lungo termine in grado di aiutare il nostro cane a raggiungere il benessere, e aumentarne l’aspettativa di vita fino a 3 anni, è scegliere un cibo naturale e in quantità proporzionata al suo fabbisogno calorico. La dieta casalinga è un ottimo rimedio in quanto, generalmente, prevede proteine, carboidrati, grassi, vitamine e sostanze minerali . Questo tipo di alimentazione è in grado di ridurre l’insorgere di patologie e intolleranze alimentari nel cane per via della naturalezza degli ingredienti e il processo di cottura poco invasivo.”

“Proprio per questo le pappe di Dog Heroes hanno una sola proteina animale e sono studiate da veterinari, per rendere la vita dei cani più salutare e dei padroni più semplice – raccontano Pierluigi Consolandi e Marco Laganà, fondatori di Dog Heroes – Le ricette, infatti, sono composte da pochi ingredienti con oltre il 50% di vera carne di origine italiana, verdure, patate, vitamine e sali minerali.”

LA TOP TEN DEI CANI IN SOVRAPPESO*